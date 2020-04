A tölcsérjázmin: szép, színes mediterrán futónk

A fehér vagy ciklámenes színű tölcsérjázmin, amilyen látványosan szép, olyan hálás és igénytelen növény.

Jól szaporítható a hajtásaival, főleg ősszel, dugványozással. Mivel futó, idővel támasztékra van szüksége, pergola kell mellé. A mediterrán országok kerti virágát a mi éghajlatunkon csak nyáron tehetjük ki a szabadba, egyébként szoba­növényként nevelhető. Télre be kell vinni, teleltessük úgy, mint a leandert, hűvös, fagymentes, virágos helyiségben. Tavasszal tegyük keleti vagy nyugati fekvésű helyre a cserepét, a déli nap sok neki, írja a veol.hu.

Örökzöld kúszónövény, melynek sötétzöld, kerekded levelei fényesek. Gyorsan fejlődik, célszerű a növényt virágzás után visszametszeni. Virágozni tavasszal kezd, a virágok tölcsér alakúak, amire a nevében is utal. A növény októberig gyönyörködtet sokféle színű virágaival, amelyek színe lehet fehér, a piros és árnyalatai, a rózsaszín, és már sárgán is pompázik. A meleg napos helyet kedveli, de megél félárnyékos helyen is, inkább száraz levegőn, mivel a páradús környezet megbetegítheti, levelei lehullhatnak. Nem szereti azt sem, ha sűrűn áthelyezik. Ha szükséges, kapaszkodásához biztosítsunk rácsot vagy támasztékot, akkor szebben fejlődik.

Átültetését tavasszal célszerű elvégezni, szükség szerint nagyobb cserépbe. Az öntözéshez lehetőleg esővizet használjunk, vigyázzunk arra, hogy soha ne öntözzük túl, ne legyen alatta pangó víz. A nyári virágzás idején a tápoldatot hetente adagoljuk, télen nincs szükség tápanyagpótlásra, és télen öntözni is ritkábban kell.

A teleltetés száraz, közepesen meleg helyiségben történjen, a hidegben elpusztul, kényes az átteleltetésre, nagy figyelmet és gondozást igényel. Télen a leveleit lehullajtja, de nem kell kétségbe esni ez a tölcsérjázmin esetében természetes jelenség. Tavasszal, mielőtt a levelek fejlődni kezdenek, elvégezhetjük a metszést, ritkítást. A növény gyorsan növekszik, megnőhet két-háromméteresre is, számoljunk a helyigényével.

Származási helye Dél-Amerika. Teraszokon, erkélyeken egész nyáron mediterrán hangulatot teremt. A tölcsérjázminnak nagyon sok változata létezik.