A tojástartók dekorációs kellékek alapjául szolgálhatnak

Virágdekoráció, koszorú vagy kaspó alapanyagaként is szolgálhat a már használaton kívüli tojástartó. A papír és a műanyag változat is hasznosítható.

A tojástartó több szempontból is hasznos eszköz, ám ennek ellenére legtöbbször használat után azonnal a kukában landol. Az egyszerű tároló számtalan lehetőséget rejt magában: készíthetünk belőle apró dekorációkat, tárolódobozokat, lakáskiegészítőket. A lehetőségek végtelenek, csak meg kell találni azokat a hasznosítási módszereket, amelyekkel a legtöbbet kihozhatjuk az üres dobozokból.

Az alapanyag rendkívül hálás, ugyanis többféle méret közül válogathatunk: 6, 12 és 30 darabos tartók is rendelkezésre állnak, ráadásul a mélyedések kialakítása is eltérő, így a formavilág is változatos. Anyagának köszönhetően a darabolása is egyszerű, egy éles olló vagy egy sniccer hasznos társunk lehet az alkotás során.

Gondolt már arra, hogy akár kaspóként is szolgálhatnak az üres tartók? Ez az egyik legegyszerűbb hasznosítási lehetőség, ugyanis csupán apróbb előkészületeket igényel. Az alapanyag jelen esetben egy, vagy több 30 darabos tartó – a cserép méretétől függően. Első lépésként vágjuk olyan magasságúra, amekkora cserepet szeretnénk bevonni vele. Ezt követően kedvünk szerint festhetjük, dekorálhatjuk, de akár az eredeti színét is meghagyhatjuk. Végül jó minőségű ragasztó segítségével vonjuk be a virágcserepeket a díszes tartókkal. Locsoláskor érdemes ügyelni rá, hogy ne legyen vizes a bevonat, ugyanis a nedvesség könnyen tönkreteheti.

A tartó kúpos formáját kihasználva könnyen készíthetünk papírvirágokat. Vágjuk ki a kúpokat, majd tetszés szerint alakítsuk ki a szirmokat, akár úgy, hogy néhány centiméterenként bevagdossuk a formákat. A virág közepe a kúpforma alja lesz. A kis virágokat kedvünkre díszíthetjük, egy nagyobb kartonkarikára ragasztva pedig színes virágok alkotta koszorút gyárthatunk.

A kisebb tartókat tárolódobozként is hasznosíthatjuk. Ilyenkor nincs más dolgunk, mint lefesteni vagy kedvünk szerint dekorálni a doboz külső oldalát. A benne található mélyedésekben a varráshoz szükséges kellékek, a kreatív kiegészítők, a gyöngyök vagy akár az ékszerek is helyet kaphatnak. Mivel minden darabnak meglesz a maga „mélyedése”, így nem kell attól tartanunk, hogy összekeverednek a szépen elrendezett apró kiegészítők.