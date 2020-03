A többek által használt tárgyakat, eszközöket érdemes naponta tisztítani

A fokozódó járványügyi helyzet miatt fontos, hogy az otthonunk is – ahol legtöbben az átlagosnál több időt töltenek – higiénikus legyen, ezzel is csökkentve a fertőzés kialakulásának lehetőségét. Természetesen más megbetegedések esetén is hasznos lehet a rendszeres időközönként elvégzett fertőtlenítés.

Az alapos nagytakarítás mellett időnként nem árt a fertőtlenítésre is időt szánni. Hogy mi a különbség a két fogalom között? A takarítás során a felületekről távolítjuk el a lerakódott kórokozókat. Ez nem jelenti azt, hogy azokat százszázalékosan el is pusztítottuk, csupán csökkentjük a továbbterjedés és a fertőzés esélyét. Fertőtlenítéssel viszont elpusztíthatjuk a kórokozókat. A folyamat során nem a szennyezett felület megtisztítása, a makacs foltok eltüntetése a cél, hanem az, hogy a kórokozók elterjedésének az esélyét a lehető legminimálisabbra csökkentsük.

Ennek eléréséhez számos lehetőség áll rendelkezésünkre

A fertőtlenítő kendőktől kezdve a szórófejes folyadékon át a fertőtlenítő sprayig rengeteg különféle eszköz közül válogathatunk. A környezet és az állatok védelmének jegyében bio-, vegán és állatokon nem tesztelt termékeket is találunk, valamint újrahasznosított műanyagból készült csomagolással ellátott szerek közül is válogathatunk, így mindenki megtalálhatja a saját maga és a környezete számára legideálisabb megoldást. Aki inkább az otthon elkészített tisztítószerekre esküszik, annak sem kell lemondania a fertőtlenítésről. A baktériumok számát jelentősen csökkenthetjük az ecetes tisztítással. Keverjünk össze 1,5 deciliter vizet és fél deciliter húszszázalékos étkezési ecetet. Ha az ecet szaga túl erős és zavaró, csepegtessünk illóolajat a keverékbe. Ezt öntsük egy szórófejes flakonba, és használat előtt alaposan rázzuk össze. Fontos, hogy ecetes tisztítószert ne használjunk márvány- és gránitfelületeken.

Köztudott, hogy az alkohol az egyik leggyakrabban használt fertőtlenítőszer, a boltokban akár 80-90 százalékos alkoholtartalmú szerekkel is találkozhatunk. Természetesen ennél gyengébb hatásfokú készítményekkel is szép eredményt érhetünk el. Keverjünk össze két deciliter vizet, fél deciliter húszszázalékos ecetet és két deciliter gyógyszertári alkoholt (ez körülbelül hetven százalékos). Alkohol helyett használhatunk ugyanolyan mennyiségű ízesítetlen vodkát. Amellett, hogy tisztítja a felületeket, fényesít és frissít is. A folyadékot hagyjuk körülbelül tíz percig hatni, majd töröljük le. Természetesen a kellemes illat elérése érdekében ez esetben is használhatunk illóolajokat.

Milyen gyakran érdemes fertőtleníteni?

Természetesen ez az egyéni igények függvénye, de egy olyan nem mindennapi helyzetben, mint a mostani, érdemes napi szinten odafigyelni a higiéniára. Ez igaz abban az esetben is, ha a családban valaki átesik egy komolyabb fertőzésen, betegségen. A jelenlegi helyzetben érdemes naponta megtisztítani minden olyan felületet, amellyel a család több, vagy akár összes tagja érintkezik, mint például a távirányítók, villanykapcsolók, kilincsek, korlátok. Emellett nem szabad elfeledkeznünk az étkezőasztalról, a konyhapultról, a csaptelepekről, a fürdőszobai szaniterekről, valamint az elektronikai eszközökről – mobiltelefonok, laptopok, táblagépek – sem, ezeket is érdemes néhány naponta megtisztítani. Kisgyermekes családban érdemes kiemelt figyelmet fordítani a plüssjátékokra is, hiszen ezek könnyedén magukon hordozhatják a különböző kórokozókat.

A szakértők szerint a törölközőket normál esetben hetente ajánlott cserélni, de a járványok időszakában nem árt legalább a kéztörlőkből naponta újat elővenni, illetve érdemes ezeket a szokásosnál magasabb hőfokon mosni. A levegő fertőtlenítése is könnyedén kivitelezhető: egy megtisztított flakonba öntsünk vizet és egy kevés alkoholt. Ehhez csepegtessünk húsz csepp fertőtlenítő hatású illóolajat, ez lehet levendulaolaj, citromfű vagy levendula. Otthonunk tisztasága mellett a saját bőrünk fertőtlenítéséről sem szabad megfeledkeznünk. Hazaérkezéskor egy alapos kézmosás mindenképpen szükséges. Emellett a higiénia fokozása érdekében használhatunk saját készítésű szert is: alkohol és víz, valamint valamilyen természetes összetevő keverékét – például teafaolaj, citromolaj, gyömbér vagy levendula – öntsük egy szórófejes flakonba, és ezt fújjuk a kezünkre.