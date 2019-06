Sajtóról beszélünk szüntelen, a tó körül sétálunk kénytelen, kelletlen. Adatok, vélemények repkednek, agytekervények kerregnek. Okosok várják, hogy fejünk lágya benőjön, én pedig, hogy haverom a tóba bedőljön.

Étel, ital bőven van, nem is nagyon tűz a nap. Parkunk vize kicsit büdi is, hideg is, mi oda is, ide is belemegyünk mégis.

Tanulunk sokat. Kamera, mikrofon, újságcikk, netes lap mit mutat. Visszatérő nagy arcok, veterán sétások, nevetnek, oktatnak, sok tudást átadnak. Koccintunk pohárral, nem spanolunk a magánnyal. Bob, gokart, csúszda, faház, nyulak, kacsák.

A nap süt, szél enyhít, nem kívánok, csak ennyit. Virágot a Virágnak, elcsépelt szövege a szótárnak. Ha nincs is kékkel írva az égen. Írom mégis mindenkinek, ez élményt köszönjük szépen!

Plósz Gergely Bálint

Dunaújváros

DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma