A testszégyenítő

Egy egész ország hördült fel, mikor Schobert „Update” Norbert a közösségi oldalára feltöltött házi videójában arról beszélt, hogy a magyar házasságok jelentős része azért megy tönkre, mert a feleségek szülés után elhíznak és nem szabadulnak meg a terhesség során felszaladt plusz kilóktól.

A divatos kifejezéssel élve „plus size” asszonykákat természetesen már nem kívánja meg a férjük, hiszen a szexuális vonzalom csupán a külcsínből táplálkozik, és persze hogyan is kívánhatna meg egy férj egy 10, 20, ne adj isten 30 kiló súlyfelesleggel küzdő nőt? „Nyilván”, sehogy. Arról azonban nem beszél Schobert „Ég a zsír” Norbert, hogy gondolatait milyen statisztikákra alapozza, ahogy arról sem, az ő szexuális preferenciái mennyire fedik le a nagy magyar közízlést. Ugyanis, bár ő maga elképzelhetetlennek tartja, de bőven akadnak olyan férfiak, akiket nem hogy nem zavarnak a telt idomok, de kifejezetten preferálják azokat. Mi több, korunk szépségideáljából is kiszorultak már a nádszálvékony modellek (akik, megjegyzem, 50 kilójuk ellenére rengő narancsbőrrel a fenekükön sétálnak végig a kifutókon), nem véletlen, hogy már nemcsak mellet, hanem feneket is plasztikáztatnak azok a nők, akik genetikailag nem elég gömbölyűek a saját elvárásaikhoz képest.

Lehet itt azzal is érvelni, hogy Schobert „Sikeres üzletember” Norbert csupán csak a magyar nők mentális és fizikai egészségéért aggódik, csak hát kicsit nyers a stílusa, de aki tud a sorok között olvasni, ahhoz minden bizonnyal betalált az üzenet. Tény, hogy a súlyfelesleg beindít egy rakás kedvezőtlen folyamatot a szervezetben, amik dominóeffektusként pusztítják, vagy pusztíthatják a szerveinket, a hormonháztartásunkat, mindent. A probléma az, hogy erről itt gyakorlatilag szó sincs, Schobert „Réka a leggyönyörűbb nő” Norbert pusztán fizikai, tárgyi valójukban billogozta meg a nőket, mi több, az anyákat.

Nem gondolom, hogy az anyaság szellemében az egekig kéne magasztalni bárkit is, és azt sem vallom, hogy aki gyermeket szült, azt valamiféle láthatatlan, varázslatos aura lengi körbe és hárfás angyalok kísérik minden léptét, azt viszont vallom, hogy annak, aki életet ad egy embernek, jóideig nem az a legfontosabb feladata, hogy visszanyerje élete topformáját, hanem az, hogy annak a kisbabának valamennyi szükségletét kielégítse, és tegye mindezt úgy, hogy közben nem akar megfelelni Schobert „Tartós karcsúságot ígérek” Norbert által a férfitársadalomra projektált, fiktív elvárásoknak.

Olyan világban élünk, ahol már nem kuriózum egy hatásos edzésterv vagy étrend, így egyre kevesebben vannak, akik az Update módszert választják, hiszen két kattintással viszonylag hiteles módszereket találnak az interneten. Schobert „Testszégyenítő” Norbert valószínűleg azzal operálhatott, hogy újra berángassa a közbeszédbe hanyatló bizniszét, ami bár sikerült, mellette gondoskodott arról is, hogy szintén hanyagolt celebekről is megemlékezzen néhány kattintás erejéig a magyar, amint valós(nak vélt) felháborodásukat és empátiájukat tolmácsolják a média platformjain.