A természet csodákra képes

Zsúfolásig megtelt a solti művelődési ház nagyterme érdeklődőkkel múlt héten pénteken. A bükki füves ember, Szabó György tartott előadást. A 91 éves, kiváló egészségnek örvendő természetgyógyász az Alapszolgáltatási Központ vendégeként a gyógynövények gyógyhatásairól beszélt, amellyel a betegségek megelőzhetők és gyógyíthatók.

A baon értesülése szerint, a nagy tudású füvesember solti előadásán elmondta, hogy a gyógynövények ismeretét, használatát, nagyanyjától tanulta meg, de egészen az 1700-as évek közepéig, szépanyáig vissza tudja vezetni ezt az ősi tudást a családjában. Mint mondta, a magyar gyógynövények hatóanyagtartalma kiváló. Megindult irántuk a külföldi érdeklődés is, konkrétan Japánból, az Amerikai Egyesült Államokból, Peruból és Kínából. Nem mindegy, hogy honnan származnak a növények, véleménye szerint a Bükkben termettek azzal a plusszal is rendelkeznek, hogy a hegyben található sugárzó energia, az ott található rádium és az urán beépülnek a növényekbe és ezzel is nő a gyógyhatásuk.

Az előadásban elhangzott, hogy korunkban Európában négy olyan betegség van, amely nem fertőző, mégis járványszerűen terjed. Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Unió közös vizsgálata 2011-ben kimutatta, hogy ezek a következők: szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a rák és a COPD (időskori tüdőbetegség). Mit lehet tenni – tette fel a kérdést –, hogy ezeket elkerüljük, mivel a betegségeket kiváltó anyagok véleménye szerint, főleg a szennyezett élelmiszerekből jutnak be a szervezetbe.

A nagy tapasztalatú füvesember szerint segíteni kell a szervezetünket, hogy ne alakuljanak ki gyulladások, mégpedig évente több alkalommal is. Negyedévente úgynevezett „nagytakarítást” célszerű végezni. Erre egy teakeverék alkalmas, amely többek között tartalmaz csalán és diófa levelet, bodzavirágot, tejoltó galajt, ezerjófűhajtást. „Kis takarítást” célszerű minden héten végezni, például gyermekláncfűvel, mezei katánggal, aranyvessző fűvel, ezeket felváltva lehet fogyasztani. Három naponta gyulladáscsökkentő teákat is lehet inni, mint a kamilla, a körömvirág, vagy a diófa levél. Ezek mellett napi két liter folyadékot is szükségszerű meginni.

Megdöbbentő adatként hallható volt, hogy míg száz évvel ezelőtt évenként két kilogramm cukrot ettünk meg fejenként, ez ma már huszonkét kilóra növekedett.

– A gyógynövényeknek köszönhetem, hogy itt vagyok, de teszek is érte – mondta el a bükki füves ember. – Tudatosan használom őket, egyszerre többet is, segítek a szervezetemnek és egészségesen táplálkozom – tette hozzá.

Elmondta, hogy a természet patikája nagyon gazdag, míg a magyar gyógyszerkönyvben 173 gyógynövény van, addig Méliusz Juhász Péter 1578 félét sorol fel híres könyvében, tehát jóval több félét, mint a hivatalos ajánlás. Ezek hozzáértő használatával megelőzhetőek a betegségek, de a már kialakult bajok is gyógyíthatók. Megfigyelhető, hogy az emberek egyre többen fordulnak a természetes gyógymódok felé, mint korábban. Egyre nagyobb az igény, hogy az orvosi egyetemeken is tanulják a jövő orvosai ezt az ősi tudományt.

– Magyarországon 1964-ban 1700 ember halt meg rákban, 2011, 2012 és 2013-ban pedig 30 ezer – mondta el a megrázó adatokat a füvesember, majd hozzátette, hogy természet erejével, a gyógynövények hatóanyagaival nagyon sok betegséget meg lehet gyógyítani, bár arra is felhívta a figyelmet, hogy a megelőzésre kellene fektetni a hangsúlyt.

A tartalmas és nagy sikerű előadás végén a jelenlevők személyre szólóan is kérhettek tanácsot, amelyet a résztvevők közül mintegy harmincan igénybe is tudtak venni.