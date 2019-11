A téli madáretetés fontos szabályai

Télen rendszeresen látok avarból csipegető madarakat a kertünkben. Mivel és hogyan érdemes etetni őket?

A madaraknak télen sokkal nehezebb energiadús táplálékhoz jutniuk, ezért szívesen látogatják a madárbarátok által kihelyezett etetőket. Fontos, hogy ha elkezdjük az etetésüket, akkor nem szabad abbahagyni, mert a könnyű táplálékforrás megvonása a madarak pusztulásához vezethet. Az ideális etetési intervallum október végétől április közepéig, végéig tart. Az etetőket olyan helyen helyezzük el, ahol a madarak könnyen megközelíthetik és nyugodtan csipegethetnek. Főként a kisebb testű madarak félénkebbek.

Fontos, hogy a közelben legyen bokor, örökzöld vagy cserje, hogy ha megijednek, legyen biztonságot nyújtó búvóhelyük. Az is fontos, hogy olyan helyen és olyan magasan helyezzük el az etetőt, ahol a macskák, vadászó kedvű kutyák nem tudják megközelíteni. Sokféle előregyártott etető van, de magunk is könynyen, akár öt perc alatt készíthetünk. Egy PET-palack oldalát kivágjuk, kötél vagy drót a nyakára, és már ki is függeszthetjük. Jó, ha az etetőnek van teteje, amely megakadályozza, hogy az eső vagy hó ellepje az élelmet és később netán belefagyjon. Természetesen az etetőkre is vonatkoznak a megfelelő higiéniai elvárások.Az etetőket rengeteg madár felkeresheti, és ha fertőzött vagy beteg madár is látogatja, könnyen a betegségek – például a főként cinegék közt terjedő madárhimlő – terjedésének gócpontjává válhat az etetőnk.

Ha nyirkos, esős idő van, párnaponta takarítsuk ki az etetőtálcát! Seperjük ki a megmaradt táplálékot, és neomagnolos vízzel mossuk át az etetőt! (A hígítási arány: egy liter vízhez egy tabletta.) Utána tiszta vízzel is mossuk át! Ha cserépalátétet is használunk, akkor előtte jól mossuk le, nehogy valamilyen vegyszer maradjon rajtuk! Érdemes az alátétekre pici lyukat fúrni, így ha esik az eső, akkor a lyukon a víz el tud folyni, és nem állnak a magvak a vízben. Tűzzünk ki almákat, körtéket, csipkét, kökényt az etetőkre, de akár faágakra is felszúrhatjuk. A cinkék, rigók és sok más madár is szívesen csipkedi a fagyott gyümölcsöket.

Tipp: ha levágjuk az alma egyik oldalát, könnyebben hozzáférnek a gyümölcs húsához. Elengedhetetlen eleségnek számítanak az állati zsiradékok. Ezek könnyen beszerezhetők húsboltokban vagy hipermarketekben. Marhafaggyú, nem sózott szalonna, teavaj vagy a nagyobb boltokban beszerezhető cinkegolyó, amelyben faggyúba ágyazott magvak is vannak, mind megfelelő energiaforrás szárnyas barátainknak. Bátran adhatunk nekik friss sajtot is, de ne legyen túl sózott! A rigófélék, az erdei pintyek, fenyőpintyek nem vagy csak ritkán használják az etetőket, inkább a földről csipegetik fel a kiszóródott magokat. Ezért jó, ha a talajon is szórunk szét magokat vagy egyéb élelemforrásokat – de csak ha nincs a háznál macska vagy más, madarakra vadászó állat!

A rigók a földre vagy cserépalátétbe helyezett almát, főtt tésztát, főtt zöldséget is szívesen csipkedik. A fagyok beköszöntétől az etetésnél is fontosabb, hogy mindig legyen ivóvíz a madaraknak. Erre a célra tökéletesen megfelel egy tálka. Legjobb, ha műanyag, mert könynyebben ki lehet szedni belőle a megfagyott vizet. Érdemes langyosan kitenni az innivalót, hogy nehezebben fagyjon meg. Ezt érhetjük el azzal is, ha egy kevés cukrot keverünk a vízbe. Nagyobb fagyok idején gyakrabban ellenőrizzük az itatónkat és az etetőinket!