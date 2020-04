A téli gumi szezonja most lejárt, jöhetnek a nyáriak

Végérvényesen itt az ideje a téli gumiabroncsok nyárira cserélésének. Összefoglaló, tudástár jelleggel jártuk körbe a témát.

Az idén országos méretűvé nőtt figyelemfelkeltő akciót levezénylő Téligumi Kommandót a Használtautó.hu, valamint a Nonstopgumi.hu csapata hívta életre az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság bevonásával. A szemlék során több mint 1250 autón ellenőrizték a téli abroncsok meglétét, a megfelelő, előírt profilmélységet és a gumik életkorát, ugyanis az enyhébb tél ellenére már 7 Celsius-fok alatt komoly különbséget jelenthet a felhelyezett téli gumi és annak állapota – írta társlapunk, a Békés Megyei Hírlap. Ezen felbuzdulva utánajártunk a Fe­jér megyei adatoknak. A Téligumi Kommandó 2020-as felmérése alapján megyénkben a téli szezonban az ellenőrzött autókon nyolcvan százalékban téli abroncsok voltak, húsz százalék autózott nyári abroncsokkal. Negyven százalékra rúgott az ötévesnél idősebb abroncsok használati aránya. Hatvan százalék választott viszont prémium kategóriás köpenyeket, negyven százalék az olcsóbb szegmensből válogatott a piacon. Az ellenőrzött autóknál az abroncsok profilmélysége átlagosan hat milliméter volt. A téli gumiabroncs használatát a téli hónapokra kötelezően előíró országok jellemzően 4 milliméterben határozzák meg a minimális profilmélységet.

Ezzel országos szinten a középmezőny elején helyezkedünk el, vannak Fejérnél rosszabban és jobban teljesítő régiók is. A felmérésből kiderül, hogy sokan már felelősségteljesebben gondolkodnak, és van téli gumi szettjük és azt használják is. Hazánkban nem kötelező a téli gumi használata, a jelenleg hatályos magyar törvények szerint a taxisofőrökön kívül senki sem kötelezhető az évszaknak megfelelő abroncs használatára. Előírás szerint azonban 1,6 milliméteres profilmélységnél már le kell cserélni a gumikat. A szakemberek szerint a biztonságos közlekedéshez a télit négy, a nyárit három milliméteres profilmélységig ajánlott használni. Az abroncsok életkora is fontos, ezt is érdemes figyelni, ugyanis idővel elvesztik előnyös tulajdonságaikat, kevésbé tapadnak az utakon; a gyártás időpontja a gumi oldalfalán látható. Az úgynevezett DOT-azonosító után látható négy számjegy a gyártás hetét és évét jelzi. Ha például az látható rajta, hogy 1518, az azt jelenti, hogy a 2018-as év 15. hetében gyártották – írja laptársunk. Köztudott, hogy ezek az abroncsok másképpen viselkednek a hidegebb őszi, téli időben, mint nyári társaik. Hétfokos átlaghőmérséklet alatt már fel kell szereltetni a téli papucsokat, mert sokkal jobban alkalmazkodnak a hőmérséklet adta körülményekhez. És fordítva, a jó idő beálltával a nyári papucsokat kell előszedni, mert a téliek sokkal jobban kopnak, az autó biztos úttartását sem szavatolják, csakúgy ahogy a téliek nyáron.

Ennek szellemében a rendőrség tájékoztatása szerint megszervezik a Nyárigumi Kommandót is, ami ezeknek a papucsoknak a meglétét és a tulajdonságait vizsgálja majd országos szinten.