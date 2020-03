A tavaszt lessük a piaci standok közt böngészve

Tegnap lehet, hogy csak átmenetileg, de már tavaszias időt élhettünk át, hiszen úgy szakadt az eső, ahogy április-májusban szokás. Hogy meddig tart, ki tudja. Ha nem fúj a szél, akkor jóleső érzés az ember fiának kilátogatni a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacra. Érdemes is volt, mert mind az árusok, mind a vásárlók már a kikelet igézetében töltötték a tegnap délelőttöt.

A tavaszt idézve a saláta (200–300 forint), a retek (200–250 forint), újhagyma (200 forint) és a spenót (850 forint) foglalta el az árusok standjainak nagy részét. A nemrég még aranyárban mért fehérrépa már 450 forintért is kapható, de a tetszetős, drágább portéka közel 2000 forint kilogrammonkénti áron beszerezhető. A hagyma, a burgonya, mint ahogy hónapok óta, most is a 200–350 forintos árat képviseli. A paradicsom és a paprika ára (1200 Ft/kg) elég borsos, előbbiből a datolyafajta 1400 forintos árára első hallásra felkaphatják a fejüket az árérzékenyek, de az bizonyos, hogy így tél végén ez az egyik olyan fajta, ami valamelyest visszahozza szánkba a nyári napon érett csemege ízét. A tojás „hozza” a 35–50 forint közötti darabonkénti árát, minőségtől és leginkább mérettől függően.

Tél végéhez közeledve lehet, hogy páran úgy gondolják, az almá(k)nak már se ízük, se zamatuk. Ellent kell, hogy mondjunk a károgóknak, hiszen nagyon szép, mosolygós gyümölcsök hívogatnak a standokon. Az árukat tekintve 300 forinttól a már-már bicskanyitogató 500 forintos összegig is rúghat egy kiló ára. Választhatunk savanykásabb fajtát (pl. Idared), amit nemcsak jóízűen beleharapva fogyaszthatunk, hanem számos süteménynek az alapja is lehet. Az édesebbet kedvelők a Gála nemesítésűeket veszik, de kapható Jonagold és a zöldes Golden is.

Legutóbb egy igen egyszerű recepttel találkoztam, amit most megosztok önökkel. Az egész, meghámozott almát ügyesen megszabadítjuk a magházától (sok helyen kapható kifejezetten erre a célra használható eszköz), majd a helyére mézzel kevert darált diót töltünk, amit megbolondíthatunk egy kis fahéjjal, gyömbérrel, szegfűszeggel. Az így megtöltött almákat tepsibe állítva, közepes hőfokon megsütjük.