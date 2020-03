A táplálkozás és hidratáció hete lesz

Kilencedszer rendezik meg világszerte a táplálkozás és hidratáció hetét, amelyet itthon ötödik éve már a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége népszerűsít, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a helyes táplálkozás és a megfelelő folyadékfogyasztás fontosságára.

A dietetikusok ezzel a projekt­tel azt szeretnék a köztudatba átültetni, hogy az egészséges táplálkozásnak nincs egyelten és mindenható csodamódszere, hanem többféle jó megoldás létezik élethelyzettől, ízléstől, életmódtól függően. Az életmódváltást pedig sosem késő elkezdeni, és sokszor már egy apró változtatás is elég!

Sok kicsi sokra megy, tartja a mondás és igaz ez az életmódváltásra is. A szakemberek legfontosabb tanácsa az, hogy óvakodjunk a szélsőségektől, az egyes élelmiszercsoportokat teljesen mellőző csodadiétáktól, a drasztikus koplalással járó fogyókúráktól. Ezek ugyanis nemcsak betarthatatlanok hosszú távon, de komoly hiánybetegségekhez is vezethetnek. Egy egészséges felnőtt mindent ehet, csak a mértékre és az arányokra kell odafigyelnie. Ehhez jó útmutató az Okostányér, a szakmai szervezet táplálkozási ajánlása, amit a Magyar Tudományos Akadémia is támogat. Aki pedig személyre szabott étrendet szeretne magának, forduljon dietetikushoz, mert ők tudnak ebben szakszerű segítséget nyújtani.

Változtatni lehet az étkezéshez való hozzáállástól kezdve az ízesítésen át az arányok eltolásáig sok mindenen. A jövő héten naponta egy-egy közérthető és hasznos üzenettel jelentkeznek a szövetség Terítéken az egészség elnevezésű közösségi oldalán. Okos tippeket kapunk arra, hogyan lehet észrevétlenül megújítani a családi menüt, miként lehet megszerettetni a gyerekekkel egy-egy egészséges, új alapanyagot és rászoktatni őket a több zöldség- és gyümölcsfogyasztásra, hogyan lehet elkerülni, hogy válogatósak legyünk és egysíkú étrenden éljünk. Szó lesz arról is, bátrabb fűszerezéssel miként lehet visszavenni a túlzott sóhasználatból, hogyan lehet visszaszorítani a sok cukrot anélkül, hogy minden édességet meg kéne vonnunk magunktól. Megtudhatjuk, mennyit és mit kéne innunk ahhoz, hogy a teljesítőképességünk és a közérzetünk jó legyen, és minden helyzetben a legjobb formánkat tudjuk hozni. A kiindulási pont az, hogy az étkezés nagyon fontos örömforrás, és a fizikai szükségletek kielégítésén túl a szociális érintkezésben is jelentős szerepe van, gondoljunk csak egy családi ebéd alatti beszélgetésre vagy egy kávézással egybekötött baráti találkozóra.