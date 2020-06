A strandidőre még várnunk kell

Az utóbbi évekhez hasonlóan június 15-ével, azaz e héten hétfőtől hivatalosan is megkezdődött a szezon a térség népszerű fürdőhelyén, a Szalki-szigeten található szabadstrandon. Az igazi strandidővel azonban egyelőre még adós maradt a nyár első hónapja.

Dunaújváros

Hétfőn hivatalosan is megnyitott a szabadstrand, ám az esős-viharos időjárás miatt egyelőre csak a legbátrabbak merültek a népszerű fürdőhelyen, ahol a strandolók számára fenntartott vízterületet, valamint a vízmélységet bóják jelzik, a fürdőzők biztonságára pedig vízimentők vigyáznak.

A Remix és a mellette található épületek bontása és átépítése miatt az öltözők és vizes egységek ezúttal mobil konténerekben kaptak helyet.

A fürdő szomszédságában található homokos sportpályákat továbbra is használhatják a strandolók és a kirándulók. A fürdőhely egész nyáron minden nap 9 és 18 óra között látogatható, ám – mint arra a kihelyezett táblák is felhívják a figyelmet – a koronavírus okozta járványveszély miatt arra kérik a látogatókat, hogy a nem egy háztartásból érkezők tartsák be 1,5 méteres védőtávolságot.

A városi szabadstrand 9 és 18 óra között várja a fürdőzőket

A Nemzeti Népegészségügyi Központ még május végén hozta nyilvánosságra a hazai szabadvízi fürdőhelyek utóbbi négy évben történt minősítéseinek összegzését. Ez alapján elmondható, a hazai szabadvízi fürdőhelyek zöme kiváló minősítést kapott, az előző évekhez képest azonban kismértékben nőtt a kifogásolt természetes fürdővizek száma az elmúlt nyár szeszélyes időjárása miatt. A lista – mint minden évben – az Európai Unió értékelési rendszere szerint, négy év mikrobiológiai vizsgálati eredményei alapján készült el. A kockázat­alapú statisztikai értékelés során nemcsak egy-egy minta megfelelőségét vizsgálják, hanem a vízminőség változásait, és az esetlegesen fennálló egyéb egészségkockázatokat is követik. Ezen besorolás szerint kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt minősítést kaphat egy szabadvízi fürdőhely.

Az értékeléshez szükséges éves adatsorral rendelkező 237 természetes fürdővíz 77 százaléka kiváló, 13 százaléka jó, 5 százaléka tűrhető minősítést kapott. Kifogásolt kategóriába mindössze 10 fürdővíz esett, ezek többségükben folyóvízi fürdőhelyek.

Egy természetes fürdőhelyet egy szezon alatt általában négy alkalommal vizsgálnak, nyitás előtt, a nyár folyamán pedig havonta egyszer. A szabadvízi fürdővizek esetében a vízmintavétel mellett a helyszínen is szemrevételezik, hogy a víz felületén van-e darabos, úszó szennyeződés, esetlegesen olajfolt, vagy megfigyelhető-e intenzív hínárosodás. A tavakon a vízvirágzásra is figyelnek, ami a köznyelvben kék algának nevezett, allergén toxinokat termelő baktérium elszaporodását jelenti – áll az NNK tájékoztatójában. A dunaújvárosi szabadstrand az utóbbi években a szezon közbeni vizsgálatok alapján kiváló, jó és tűrhető minősítést is kapott.

A fürdőhely tehát a hónap közepétől várja a strandolókat, akikhez remélhetően az időjárás is mihamarabb kegyes lesz.

Irány a tenger: egyre többen kelnek útra a járvány után

A járványveszély enyhülésével egyre többen kelnek majd útra a kontinens népszerű édesvízi és tengerparti üdülőhelyei felé. Számukra fontos lehet, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség június elején megjelent, egész Európai Unióra kiterjedő értékelése szerint Európában a természetes fürdővizek 95 százaléka megfelel a vízminőségi minimumkövetelményeknek, 85 százalékuk pedig kiváló minősítésű. Kismértékben nőtt a fürdőhelyek száma 2019-ben, már több mint 22 ezer strandot látogathatnak az európai polgárok. Ezek közül 15 ezer tengerparti, 7 ezer édesvízi fürdőhely. A fürdésre használt természetes vizek minősége stabilan jó Európában, a tengeriek 87,4, az édesvízű strandok 79,1 százaléka kapott kiváló minősítést. Ciprus, Málta, Görögország és Horvátország tengerparti fürdőhelyei 95 százalékban kiváló minőségűek, az édesvízi fürdővizek közül csak az ausztriaiak.