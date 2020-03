A stílusosan megválasztott ágyvég nagyban meghatározhatja a helyiség hangulatát

A megfelelő ágyvég kiválasztása legalább olyan fontos, mint az adott helyiség falának színe. Amellett, hogy meghatározza a szoba hangulatát, a pihentető alváshoz is hozzájárul. Egy ízléses, dekoratív ágyvéghez nem is feltétlenül kell mélyen a zsebünkbe nyúlnunk.

Aki szeret az ágyban ülve olvasni, az tudja, a megfelelően kiválasztott ágyvég milyen jó szolgálatot tehet. Amellett, hogy kényelmes és puha, a falat is megvédi a szennyeződésektől. Egy jól kiválasztott darab a szoba ékessége lehet.

Lehet akár rusztikus, elegáns, romantikus, bohém vagy egyedi készítésű is, így a különböző stílusokat a saját ízlésünkre formálhatjuk.

Egy kis kézügyességgel és türelemmel magunk is elkészíthetjük álmaink darabját, de egy asztalos segítségét is igénybe vehetjük.

Legtöbb esetben fából készülnek, ami sokoldalú anyag, remekül kihasználhatjuk a benne rejlő lehetőségeket. Ha a rusztikus stílus szerelmesei vagyunk, a fából készült ágyvéget gyakorlatilag nekünk találták ki. A natúr fát lakkozhatjuk vagy színezhetjük is, ezáltal még jobban a saját ízlésvilágunkat tükrözi a végeredmény. Az ágyvég méretével is kísérletezhetünk: akár egészen a mennyezetig felhozva is csodálatosan mutathat. A normál méretű kivitelt feldobhatjuk például egy szép szőnyeggel, vagy burkolhatjuk szivaccsal és bársonnyal is. Így nem maradhat el az egyedi és különleges hatás.