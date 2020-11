A Steixner Leather Art a Marketing Klubbal közösen adta át új alkotóterét az Innoparkban

Műhely megnyitóra kaptunk meghívást a Steixner Leather Art műhely és bemutatótermébe az elmúlt héten.

Műhely megnyitójára kaptunk meghívást a „HÍD” Egyesület Dunaújvárosi Marketing Klubjának társszervezésében a Steixner Leather Art műhely és bemutatótermébe az elmúlt héten.

Amióta Steixner István, a szakmáját művészi szinten űző bőrdíszműves a városba költözött, ez éppen már a harmadik helyszín, ahol reggeltől estig készülnek a kézműves remekek. Az Innopark övezetén belüli eddigi legnagyobb alapterületű műhelyében már egy aprócska bemutatótermet is kialakított a nemzetközi hírű termékei számára.

A megnyitóra – amelyen természetesen részt vett egykori osztálytársa, állandó munkatársa, Horváth Ildikó is –, bőrdíszműves tanárát kérte fel ezúttal is. Molnárné Lukács Anita szakoktató, a Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület elnöke, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyének munkatársa elmondta, neki jutott az a szerencse, hogy amikor István a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola bőrműves képzéséről átkerült a Lorántffy iskola bőrdíszműves és népi bőrműves szakára, akkor felfedezhette benne a tehetséget, hiszen már akkor is feltűnt kiemelkedő grafikai képessége. Mint mondta, különösen jó érzéssel tölti el, hogy rajta kívül még legalább három tanítványát is üdvözölhette a megnyitón. Kiemelte, nem csak attól különlegesek Steixner munkái, mert népművészeti motívumokat, kelta, szibériai, Amúr menti, magyar honfoglalás-kori elemeket használ, de ezt az érzésvilágot úgy tudta átültetni a mai hordható tárgyakba, hogy ezeket szívesen használjuk a hétköznapokban.

Zárásként a megnyitó közönsége Beregi Zsolt gitárjátékát élvezhette.