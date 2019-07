A Rockmaratonon is ott lesznek, megelőznek

A Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája széles körű oktatással rendelkezik. Az egyik szak a közszolgálati ügyintéző, közismert nevén a rendvédelmi szak. Ennek diákjai most a nyári gyakorlatukat töltik, a többi között a Dunaújvárosi Rend­őrkapitányságán is. (Emellett a tűzoltóságon és a büntetés-végrehajtásban is tevékenykednek.)

Tegnap a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon éppen önvédelmi oktatásban részesültek, amit Kiss Attila irányít, aki harmincöt éve foglalkozik a különböző küzdősportokkal. Kőhalmi László címzetes főtörzszászlós, a közlekedésrendészeti osztály helyszínelő és balesetvizsgálója, aki Fodor Szabina főtörzs­őrmesterrel, bűn­ügyi kutyavezetővel „idegenvezetett" minket. Megtudtuk, ezeken a foglalkozásokon nem verekedni tanítják a fiatalokat, hanem a kényszerítő eszközöket, a testi kényszert és a távoltartást sajátítják el a diákok. Sokan gondolják (a beszélgetésünk előtt ezzel én is így voltam), hogy a Dunaferr középiskolában rendőröket képeznek, de ez messze nem így van. – Négy évet tanulnak a Dunaferr iskolában a diákok, majd leérettségiznek, és ezután felvételizhetnek a kétéves rendőr-szakközépiskolába. Csak ennek elvégzése után kezdődhet meg a pályafutásuk – mondta Fodor Szabina. Kőhalmi László hozzátette, azért nem teljesen „vakon" kerülhetnek a rendőr-középiskolába, mivel a Dunaferr iskolában kapnak jogi képzést és többféle gyakorlaton vesznek részt, ehhez tarozik a mostani önvédelmi tanfolyam is. A nyári gyakorlat egyébként kötelező, ennek befejezése nélkül nem folytathatják a tanulmányaikat a diákok. – A most kezdődött Rockmaratonon is dolgoznak a tanulóink. Persze csak kisebb, de fontos feladatokat látnak el. Szórólapokat osztanak szét, megelőző feladatokat látnak el, és itt nem csak a bűnmegelőzésre kell gondolni. Felhívják a résztvevők figyelmét sok fontos dologra, például a folyadékpótlára, a zseblopásra, hiszen a fesztiválok kedvenc terepük a zsebtolvajoknak – tájékoztattott Kőhalmi László.