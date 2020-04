A rendszertelen evés, alvás, legyengítette a szervezetemet

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.04.06 – 27. nap

A saját tüsszögésemre ébredtem, náthás vagyok. Tegnap végre sütött a nap, kellemesen fujdogált a szél, és csicseregtek a madarak, úgyhogy délután a teraszt takarítottam. Sohasem szoktam megfázni, de ezek szerint a többhetes bezártság és rendszertelen evés, alvás, legyengítette a szervezetemet. Rendszeresen szedek C és D vitamint, most bevettem egy aszpirint is annak reményében hogy egy-két nap alatt rendbe jövök. Több barátom szerint rögtön telefonálnom kellene a házi orvosomnak, mert általában senki sem hiszi el magáról hogy korona vírusos lehet, amíg nincsenek heveny tünetei. Hetek óta ki sem teszem a lábam itthonról, ha egysze-egyszer lemegyek a boltba mindig maszkban, kesztyűben teszem, és kerülök mindenkit. Szerintem igazán kevés az esélye hogy fertőzött legyek, de amíg a nátha tünetei nem szünnek meg nem megyek (nem is mehetek) a bolta, és ha állapotom esetleg romlani fog és belázasodok (kétlem), azonnal hívni fogom az orvost. A protokoll szerint az orvos naponta felhívna hogy megkérdezze, hogy vagyok, illetve milyen tüneteim vannak, de ügyeletes csak akkor megy beteghez, ha annak tüdőgyulladás tünete és légzési problémája van. Egy fiatal nőröl olvastam, aki plasztik sebész Rómában és önkéntes orvosként érkezett a legnagyobb gócpontba, Bergamoba, ahol jelenleg a körzeti orvos feladatát látja el. Naponta felhívja a betegeket telefonon, illetve kimegy a súlyos esetekhez. Az interjúban azt magyarázta, hogy mielőtt belép a beteg lakásába, fel kell vennie egy steril védőöltözetet, ami takarja egész testét és ruházatát. Ahogy elhagyta a beteg lakását, ezt az öltözetet azonnal, nagyon óvatosan leveszi, nehogy önmagát megfertőzze vele, hiszen továbbadhatná a fertőzést a többi betegnek. Napi 10-12 beteget látogat, és minden egyes alkalommal egy új, teljesen steril védőltözetet kell viselnie.

Több hete betiltották a korházakban és az idősek otthonában a látogatást, ennek ellenére sok helyre bejutott a fertőzés, és több intézményben katasztrófális helyzet alakult ki. A La7 egy Lecce-i nyugdíjas otthon tragédiájáról készített riportfilmet, ahol a dolgozók nagyrésze megbetegedett, többen a lehetetlen körülmények miatt otthagyták munkahelyüket, és az otthon egyik napról a másikra dolgozó nélkül maradt. Miután a hozzátartozók nem kaptak információt szeretteikről, a hatóságokhoz fordultak. Mint kiderült, az otthon 87 lakója legalább két napig víz, élelem, gyógyszer és ellátás nélkül maradt. Több mint 80-an fertőzödtek meg, és 9-en elhunytak, a hatóságok szerint volt akivel nem maga a korona virus végzett hanem az éhség és a szomjúság.

Sokan hetente, akár naponta jártak látogatni, és most hogy a látogatás tilos, többen süteménnyel, kávéval, csokoládéval teli csomagokat küldenek postán, vagy adnak le az intézmények portáján szeretteik számára (hiszen ezt még nem tiltották meg). Vajon a sok, jóindulatúan bejuttatott csomagot lefertőtleníti valaki mielőtt megkapják szeretteink? Megéri kockára tenni a bentlakók egészségét egy doboz pogácsa miatt?

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 93187, az elmúlt huszonnégy órában 1941 az új fertőzött. 28976-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3898 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 60313-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 22837-an gyógyultak, közülük ma 1022-an.

Az elhalálozottak száma 16523, közülük ma 636-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 132547.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 721732.

Az elhalálozott orvosok száma 89.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma +2,1 %-kal emelkedett, bizakodunk hogy a járvány terjedése továbbra is lassul.

Közeleg a Húsvét, a kormány felhívta figyelmünket a rendeletek további betartására.

A hírekből megtudtuk hogy helikopterekkel is figyelik mozgásunkat, és a napokban 62 fiatal pályakezdő rendőr áll szolgálatba Milánó utcáin.

A 75 év feletti nyugdíjasok számára a katonaság házhoz viszi a nyugdíjat hogy ne kelljen sorbaállniuk a postán.

Az online oktatás jól müködik, bár kiderült hogy délen a családok 41%-nak még nincs computere. Egyre valószínübb hogy a végzős diákok online érettségiznek.

Mindennap várjuk a híreket, és tervezgetjük jövőnket.

Kacziba Andi