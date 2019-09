A régi pentelei állomás falai bizony sokat mesélhetnének

Amikor Székesfehérvárra utazva elhagyjuk a várost, Pálhalma bejárójával szemben láthatunk egy emeletes épületet, amely a régi pentelei vasútállomás. A Pentelén lakók kényelmesen, fél óra alatt tudták megközelíteni, ezért kedvelt megálló volt.

Az 1950-es városépítés megkezdése után új vasútvonal épült, ezért a régi épület elvesztette eredeti funkcióját, mint vasútállomás megszűnt.

Az állomásfőnök 1930-tól Benkő Béla, aki az 1950-es nyugdíjba vonulásáig irányította Pentelén a vasúti közlekedést. Lakásuk az épület ma is meglévő emeletén volt, itt élt a család a gyermekekkel együtt. Innen jártak be a pentelei iskolába gyalog vagy kerékpárral. Az apa 24 órás szolgálatot teljesített. Munkája mellett tartott apró jószágot, mindig volt 1-2 sertés az ólban, és saját szükségletre a zöldséget, szőlőt és gyümölcsöt is megtermelte. Dunapentelére gyalog, biciklivel, esetenként Pálhalmáról induló lovas kocsival közlekedtek. Néha taxival is utaztak, ami abban az időben szenzációszámba ment.

Tősgyökeres pentelei család lévén a nagyszülők Pentelén laktak. Azzal segítették a családot, hogy rossz idő esetén a Petőfi utca elején lévő lakásukba költözhettek az iskolások, így keveset kellett gyalogolni a gyerekeknek. A Petőfi utca elején az úgynevezett Goldberger házban volt egy kis boltja a nagymamának, Ihász Józsefnének, és ebben volt a lakása is.

A gyermek Béla sok időt töltött az Ihász nagymama házában, amelyben a kis üzlet mellett kávékimérés is volt. Az iskolában jó tanuló, eleven, talpraesett kisfiút dicsérték tanárai. Szabadidőben akkor még a biciklizés, kukoricásban való barangolás és a foci jelentette a legtöbb mozgáslehetőséget számára.

1950-ben a család új lakóhelyet keresett, mert az állomásfőnök édesapa nyugdíjazása miatt a vasútállomás épületét el kellett hagyniuk. Budapest mellett, Rákoscsabán találtak új házat, és 1951-ben a Bártfai utcába költöztek.

Az ifjú Benkő Béla a tanulás mellett, 16 évesen a birkózást választotta sportágának. Hihetetlen akaratával és rengeteg edzésmunkával eljutott a magyar válogatottságig. 1954-ben 3. helyezett lett a felnőtt magyar bajnokságon, a következő évben pedig elnyerte a Budapest bajnokságon a legszebben birkózó díját. 1960-ban a felnőtt szabadfogású magyar bajnokságon harmadik, még ugyanebben az évben megrendezett nyolc nemzet tornáján Európa-bajnoki erősségű mezőnyben szintén a harmadik helyen végzett. Kiváló eredményeit az FTC versenyzőjeként érte el, ahol a nagyszerű sportolói közösség mellett kimagasló szakmai stábbal párosulva dolgozhatott. Jóval később, 1999-ben az FTC Centenáriumi Díszközgyűlése a dunapenteli születésű Benkő Bélát FTC centenáriumi örökös bajnok címmel tüntette ki.

A Ferencváros csapatának fotóján (fent) balról Kruj Iván edző, nemzetközi bíró ül. Mellette ifj. Benkő Béla magyar válogatott, Penteléről elszármazott birkózó, középen Rizmayer Antal magyar bajnok, tokiói olimpia V. helyezett. Mellette dr. Papp László edző, Európa-bajnok birkózó, több birkózó-szakkönyv szerzője. Jobb szélén ül Vatai László magyar bajnok. Balról áll Giczi Jenő 87 kg-os válogatott birkózó. A kép jobb szélén pedig Kaliszki Pál válogatott birkózó látható.

A hatvanas években többször említették városunk birkózószakosztályánál a dunapentelei vasút­állomás főnökének fiát, Benkő Bélát, mint magyar válogatott birkózót. Mivel én is több évig birkóztam, kíváncsian kerestük őt a különböző versenyeken, minden Benkőt megkérdeztünk, hogy nincs-e valami köze Dunapenteléhez, de nem találtunk rá. Ötven évvel később csörgött a telefonom, és lánya mutatkozott be. Fotókat adott a régi vasútállomás és lakóinak bemutatásához, ahol látható a család az állomás környékével.

Az ifj. Benkő sportpályafutása befejezése után az életben is helyt állt. A gimnáziumi érettségi után sikeres felvételt nyert a Budapesti Műszaki Egyetemre. A diploma megszerzése után több felelős beosztásban dolgozott. 1976-ban birkózni vitte le fiát. A Fradi edzőtermében nemcsak nézte, de aktívan edzette is a többi fiatal fradistával együtt. Sike András olimpiai bajnok birkózó, a magyar válogatott szövetségi kapitánya és az FTC vezetőedzője elismerően és nagy tisztelettel beszélt Benkő Béla bácsiról, mint birkózóról és mint edzőről. „Igazi edző, aki értett a birkózáshoz, és tudott a fiatalok nyelvén beszélni, a fiatalok nagyon szerették!” Jó 20 évvel később már unokáival indult le az FTC birkózócsarnokába, és ismét gyerekek szeretett edzőjeként élvezhette ki a birkózósport szeretetét.. Fia, majd unokái is nagyon eredményes ifjú birkózóvá váltak, ami a papát büszkeséggel töltötte el.

A Benkő család Pentelén is köztiszteletnek örvendett, és ez a tisztelet megmaradt a fővárosban is.

A Pálhalma bejáróval szemben látható állomásépület napjainkban is áll, mutatja és őrzi Pentele történetének egy kis epizódját, a régi vasúti közlekedésre emlékezve.