A próféták szerepe

A próféták élete, tevékenysége mindig izgatta az emberek fantáziáját. Misztikus kapcsolatuk a múlttal és a jelennel, munkálkodásuk értelme, eredménye, vagy éppen az általuk közvetített tudás eredete megragadta a képzeletet. A költők, az írók is sokszor fordulnak a prófétákhoz.

A magyar irodalomban különösen Ady és Babits művei jelenítenek meg próféták által kimondott igazságokat. De kik is ők? Honnan származik a bölcsességük?

A prófétákról először az Ószövetségben hallunk. Az Úr szövetséget kötött Jákobbal, akit Izraelnek nevezett el. A szövetségben megígérte neki, hogy utódait megsokasítja. Jákob fiai tizenketten voltak, annak a 12 törzsnek az alapítói, akik Mózes vezetésével kijutottak az egyiptomi fogságból, és negyven év vándorlás után az Úr által meghatározott módon eloszthatták maguk között a számukra kijelölt területet.

Az Úr kiválasztotta Mózest, és a Sinai hegyen szövetséget kötött vele

A helyet, amit az Úr esküvel ígért Ábrahámnak, Izsáknak majd Jákobnak, az Ígéret földjének nevezik. A Számok könyve szerint Izrael utódai mintegy 650 ezren voltak ebben az időben. Az Úr kiválasztotta Mózest, és a Sinai hegyen, más néven a Hóreben szövetséget kötött vele. Ettől fogva általa közölte népével, azaz Izrael fiaival elvárásait, parancsait, törvényeit. A pusztai vándorlás alatt így ismerte meg Izrael a társadalmi lét valamennyi fontos szabályát, hitük gyakorlásához szükséges parancsokat, a korábbi rabszolgákból így vált fejlett közösség. Mózest, illetve testvérét, Áron főpapot tekintjük az első prófétáknak. Az Úr velük személyesen közölte követelményeit a nép minden lépésére vonatkozóan. Ilyen kiváltsága volt Józsuénak, aki bevezette Izrael fiait az új hazába, és letelepítésüket az Úr utasításai szerint kormányozta. Hasonló kapcsolata volt Istennel Sámuelnek, Izrael utolsó bírájának, aki az első királyokat, Sault és Dávidot felkente. A próféta tehát az Ószövetség gyakorlata szerint az, akit az Úr kiválaszt, és akaratát rajta keresztül közli a néppel. Maga az elnevezés a görög prophétész, azaz ‚szószóló’ kifejezésből származik. „Prófétát támasztok majd nekik testvéreid közül, olyant, mint te, és adom szavaimat szájába, hogy elmondja nekik mindazt, amit parancsolok neki” – közölte az Úr Mózessel.

Az elhívatottakat az Úr felkészítette feladatuk teljesítésére, beszédjüket ő irányította: szavait szó szerint kellett átadniuk, abból semmit el nem vehettek, és semmit nem tehettek hozzá. Mózes például, ha valamivel nem volt tisztában, vagy olyan kérdést kapott a néptől, amire nem tudta a választ, elment az Úrhoz, és megtudakolta, mit mondjon. Emlékezhetünk, hogyan szólította meg és hívta el Sámuelt Isten, vagy Jónásra, akit Ninivébe küldött, Ámosra, akit a nyáj mellől hívott el, mondván: „Menj el és prófétálj az én népemnek”. Kiválasztottjaival Isten többféle módon „kommunikált”. A tízparancsolatot például írásban adta át, máskor angyalok útján üzent, vagy látomást küldött rájuk, mint Ézsaiásra, illetve személyesen szólt hozzájuk, ahogy Illéshez. Az Ószövetségből 48 prófétát és 7 prófétaasszonyt ismerünk. Szent Ágoston csoportosítása szerint vannak írópróféták és kispróféták. Írópróféták (Kr. e. VIII-VI. sz.) azok, akik ugyan maguk nem írtak, viszont a Szentírásban könyvvel is szerepelnek: 16-an vannak. Közülük négyet (Izaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel) hagyományosan „nagynak” mondunk a nevüket viselő írások terjedelme miatt, a többi 12 a „kis” próféták közé számít. A kispróféta megnevezéssel tehát nem a szerepükre, jelentőségükre utal Ágoston, hanem arra, hogy csupán rövid történetek maradtak fenn róluk. A babiloni fogság, illetve Jeruzsálem pusztulása után gyakorlatilag eltűnt a prófétaság intézménye. Megszűnt Izrael vezető szerepe is a térség nemzetei között. Pogány népek kezdtek felemelkedni, új vallások jelentek meg, Izrael fiai más nemzetek elnyomása alá kerültek. Az Újszövetségben már csupán egyetlen próféta, Keresztelő Szent János szerepel.

A próféta megnevezést az egyház csak a Szentírásban megjelenő személyekre használja, szemben a sajtóval és a közvélekedéssel. Ez utóbbiak gyakran azonosítanak prófétaként az átlagembernél előbbre látó, jövőbe mutató megállapításokat tevő személyeket. A tanítás és a bizonyságtétel hiányában kialakult szellemi vákuumba azóta is akadálytalanul áramlik be a babona, a különféle mágiák, okkult tudományok, spiritizmus, halottlátás, varázslás, jóslás, álomfejtés, távgyógyítás és mindenféle áltudományos szemfényvesztés. Ezékiel prófétának azt mondta az Úr a hamis prófétákról: „Megszentségtelenítettek engem népem előtt egy marék árpáért és egy darab kenyér­ért, hogy megöljék azokat, akiknek nem kellene meghalniuk, és életet ígérnek azoknak, akik nem maradnak életben, mert hazudnak népemnek, amely hisz a hazugságoknak…”. (Ez.13:19.)

Ám azóta is, minden korban vannak hamis próféták, akik azt hirdetik, amit hallani akarunk, akik azzal boldogítanak, amire vágyunk, akik a jót rossznak, a rosszat pedig jónak mondják, akik a másik ember hiszékenységéből, butaságából élnek és csinálnak maguknak hasznot. Elhitetnek és eladnak bármit, megtévesztenek, zavart keltenek, kiábrándítanak és kétes reményeket támasztanak. Mózes törvénye halállal büntette a hamis prófétákat, Jézus szelíden inti az emberiséget:

Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! (Lk.22:8.)