A porcelánfestő, aki már az ötödik mesekönyvénél tart

Az Aranydaru Szállítómű Nyugdíjas Egyesület legutóbbi találkozójának vendége volt Csík Jenő porcelánfestő és dekortervező, író. Az alkotóval munkásságáról és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra jelenlegi helyzetéről is beszélgettünk.

Csík Jenő porcelánfestőként 1985-ben kezdett el dolgozni a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra fajanszfestő műhelyében. Kisebb kihagyás után három éve ismét ott dolgozik a manufaktúra látványműhelyében.

– Az eosin technológiával dolgozom, ez egyedülálló, a világon sehol máshol nem tudják előállítani. Komoly szakmai munka folyik Pécsett és Herenden is, korábban ott is dolgoztam egy évet. Bár a szakmánk még nincs kihalóban, viszonylag kevés a szakember, és egyre nehezebb átadni ezt a tudást a fiataloknak. Idén a Zsolnay-gyárban hét tanuló végzett nyersgyártóként, remélhetőleg megmaradnak a szakmánál – mondta el lapunknak Csík Jenő, aki hosszú évek óta meséket is ír.

– Hat éve írok meséket, mert a lelkemet ez foglalkoztatja igazán. Idén jelent meg az ötödik kötetem. A legutóbbi számos szempontból különleges. Az Eosin mesék érdekessége, hogy a meséket és a hozzájuk tartozó illusztrációkat azok a Zsolnay-gyár aranykorában készült, fémes csillogású eosinmázas műremekek ihlették, amik a Gyugyi-gyűjtemény részeként az Amerikai Egyesült Államokból hazatérve a pécsi Zsolnay Negyedben álló szecessziós Sikorski-villában találtak méltó otthonra 2010-ben. A kötetben olvasható mesékhez az illusztrációkat én festettem meg. Azaz előbb voltak meg az alkotások, és hozzájuk születtek meg a mesék. A figurák, témák adták az ötletet, hogy egy-egy mese milyen történetet dolgozzon fel. A kötet egyik küldetése, hogy gyermekek a meséken keresztül is megismerjék a világhírű Zsolnay-gyár történetét.

– Dunaújvárosban is láthatóak lesznek a munkái?

– Bízom benne, hogy igen. Már zajlanak egyeztetések itt, a helyi Munkásművelődési Központtal, valamint az Intercisa Múzeummal is, hogy szélesebb közönségnek is bemutathassuk az alkotásaimat. E kiállításon reményeim szerint láthatóak lesznek az általam tervezett és megfestett porcelánok, valamint a festményeim is. Ezek között vannak japán fametszet-reprodukciók is.

– Öt kötetet említett, ezekből egy nem meséket és illusztrációkat tartalmaz, hanem egy életrajzi kötet.

– Igen, a Porcelán álmok című könyvben megírtam, hogy miként fordultam e szakma felé, és milyen küzdelmeket kellett átélnünk 2000-es évek elején. Talán ma már kevesen emlékeznek vissza, de az ezredfordulón a Zsolnay-gyár léte is kérdéses volt. Számos kiváló szakembert elküldtek, nehéz időszak volt ez sokunk számára. Ám most már a jelenre koncentrálunk, és örömmel jelenthetem, a minőségi termelésnek köszönhetően a gyár megőrizte hírnevét és népszerűségét. Egy hatalmas munkán vagyunk túl. A Budai várban elkészült a Szent István-terem. Régi dokumentumok alapján, szinte a semmiből teremtették újjá, mindebben a Zsolnay-gyár is komoly szerepet vállalt, és erre nagyon büszkék vagyunk. A lényeg, hogy a Zsolnay-gyár él és működik, kiváló minőséget állít elő.