A perfekt mézeskalács

Ahány ház, annyi mézeskalács. Azt hiszem ezzel a kijelentéssel nem állítottam valótlanságot, jómagam is számtalan fajtát kóstoltam már, és mint Gombóc Artúr mézeskalács imádó testvére, örömmel fogyasztottam mindegyiket.

Karácsony közeledtével előszeretettel keressük elő a különféle mézes-fűszeres receptúrákat. A gyakorlottabb szakácsok receptjei között biztos ott lapul a tökéletes kompozíció, én most mutatok egy olyat, amihez Nigella Lawsonnak sem kell lennünk, hogy elkészítsük, a siker garantált, rögtön puha, omlós és kedvünk szerint dekorálhatjuk azokat. Nincs más dolgunk, mint indítsuk el kedvenc karácsonyi zenéinket, amikor már elég hangosan szól a Last Christmas, akkor egy pohár forró csoki is előkerülhet, szigorúan fahéjjal, majd kortyolgatás közben készítsük elő a

következő hozzávalókat:

25 dkg méz

25 dkg vaj

6 tojás

40 dkg porcukor

2 teáskanál szódabikarbóna

½ tasak mézes fűszerkeverék

reszelt citrom és narancshéj ízlés szerint

4 evőkanál citromlé

1 kg liszt (valamennyi lehet belőle teljes kiőrlésű)

Az íróka hozzávalói:

1 tojásfehérje

20-25 dkg porcukor

1 teáskanál ecet vagy citromlé

1 csapott evőkanál étkezési keményítő

A mézet a vajjal kis lángon felmelegítem, hűlni hagyom, addig a tojásokat a cukorral, szódabikarbónával, fűszerekkel, reszelt héjakkal és a citromlével összekeverem a robotgéppel. Felváltva adom hozzá a mézes vajat és a lisztet. A tészta szinte kenődik, de semmi pánik, így jó! A tálat lefedem, és egy éjszakára hűtőbe teszem. Másnap kiszakítok belőle egy kisebb darabot, és a lisztezett deszkán átgyúrom. Ezután 3 mm vékonyra nyújtom, kiszúrom a formákkal és sütőpapíros tepsire teszem, nem túl közel egymáshoz. Előmelegített sütőben, alsó-felső sütés fokozaton, 175 fokon körülbelül 10 percig sütjük. Ha a teteje tapintásra már nem horpad be és szép halvány mézszínűek, akkor elkészültnek nyilváníthatjuk. Az írókához a hozzávalókat robotgéppel fehéredésig kidolgozzuk, sűrű habot fogunk kapni. Habzsákba halmozzuk, és a lehető legkisebb lyukú csőrrel hozzálátunk a kihűlt mézeskalácsok díszítéséhez. A mintáknak csak a képzeletünk szabhat határt, különféle szórócukrokkal feldobhatjuk a figurákat.

A kedvünk szerint dekorálhatjuk a kisült mézeskalácsot.