A pandémia alatt tervezetten hívtak véradásra önkénteseket

A koronavírus mindent befolyásol. Például a véradás sem a megszokott mederben folyik, plusz a járvány miatt itt van a vérplazma­helyzet. Érdeklődtünk, hogyan is állunk ezen a téren.

Dunaújváros

Nézzük először a véradás területét!

Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi vezetője elmondta, ők a koronavírus ellenére tartani tudták a terveiket.

– Az egészséges, rendszeres véradók tudták, hogy ebben a nehéz helyzetben nagy szükség van rájuk, most kell igazán a segítség. Az sem befolyásolta őket, hogy a koronavírus miatt kijárási korlátozás volt. Persze az is az igazsághoz tartozik, hogy pont a kijárási korlátozás miatt kevesebb volt a baleset, és nagyon sok műtétet is elhalasztottak a vírus miatt.

Dunaújvárosban a véradást a kijárási korlátozás ideje alatt úgy oldották meg, hogy személyre szabottan hívták be a véradókat véradásra.

Feth Katalin elmondta még, hogy reméli, a véradás területén is visszaáll a régi rend, már csak azért is, mert elindultak az előre tervezett, de a veszélyhelyzet miatt elmaradt műtétek. Ezért is nagyon fontos lenne, hogy újra lehessen a különböző vállalatoknál, intézményeknél ismét kiszállásos véradásokat szervezni.

És akkor most a vérplazma-terápiáról!

A dolog lényege: passzív immunizálásról van szó, amikor adott kórokozó ellen termelődött ellenanyagokat használunk fel a betegség gyógyítására. Már a SARS-vírus, de az ebola ellen is alkalmazták a plazmaterápiát. A fertőzésen átesett, már gyógyult egyén plazmája sikeresen használható a koronavírus okozta betegség kezelésére. A beteg szervezetébe bevitt ellen­anyagok gyorsan hatástalanítják a vírusokat. Ezenkívül segítenek a súlyos koronavírus-fertőzésben szenvedők esetén megismert citokinvihar elnyomásában, annak leküzdésében. A citokinvihar túlzott gyulladásos immunválasz vezet a légzési elégtelenséget okozó tüdőkárosodáshoz, de akár sokszervi elégtelenséghez is. A plazmaterápiával csökken a koronavírus-járvány halálozási mutatója, javulnak a súlyos betegek túlélési esélyei, csökken a lélegeztetési igény, az intenzív ápolással töltött napok száma, gyorsabban javulhat a beteg súlyos klinikai állapota.

Az érdeklődés a COVID-19 kapcsán fordult a plazmaterápia felé. Mit kell tudni a plazmadonoroknak? Világszerte, így Magyarországon is várják a plazmaadást önkéntesen vállaló, COVID-19 fertőzésen átesett, már gyógyult személyek jelentkezését. A donornak nem lehet súlyos vagy krónikus alapbetegsége, csak bizonyos rendszeres gyógyszerszedés engedhető meg. Jelenleg 18–65 (70-re kiterjesztve) év közötti egészséges egyének jelentkezését várják, akik igazoltan átestek a betegségen, de már hetek óta tünetmentesek. A vizsgálat részeként azonosítják a koronavírus elleni antitestek jelenlétét. Ezen antitestek termelődése viszonylag alacsony a fertőzést követő első 10 napban, majd 10–15. nap közötti csúcsértékkel emelkedik, még hetek után is kimutatható jelenlétük, egyelőre nem ismert biztosan, hogy milyen hosszú ideig. A termelődő antitestek mennyisége életkortól és számos más tényezőtől (pl. fehérvérsejtszám) is függ. A plazmaadásra jelentkezők az orvosi vizsgálatot követően csak negatív hepatitis-B és -C, HIV, szifilisz tesztvizsgálati eredmény birtokában adhatnak plazmát. Maga a plazmaadás leggyakrabban háromnaponta ismételhető, ennyi idő mindenképpen szükséges a regenerálódáshoz. (webbeteg.hu)

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Vértranszfúziós osztályának főorvosát, dr. Barna T. Katalint kerestük meg azzal a kérdésünkkel, hogy Dunaújvárosban milyen volt a vérplazma „felajánlás”.

– A vérplazmaadás és a vér­adás közt lényeges különbség van. A plazmalevétel, más szóval plazmaferezis műveletét speciálisan erre a feladatra kifejlesztett gép végzi. A folyamat részeként a ferezis készülék a levett vért plazmára, vörösvérsejtekre és vérlemezkékre bontja, majd az utóbbi két alkotóelemet visszajuttatja a donor szervezetébe. Ez különbözteti meg a véradás vérvételétől, ahol az úgynevezett teljes vér levételre, illetve felhasználásra kerül. Dunaújvárosban nincs lehetőség plazmavételre. Jelenleg nem ismert, hogy hány dunaújvárosi vagy környékbeli COVID-19 fertőzésen átesett és már gyógyult beteg jelentkezett plazmaadásra. A veszélyhelyzetben osztályunkon megjelenő véradók adományozását nagyon szépen köszönjük, továbbra is várjuk önzetlen segítségüket – mondta dr. Barna T. Katalin főorvosnő.

A Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetében lehet plazmaadó donornak jelentkezni. A koronavírus-fertőzött betegek vérplazmakezelésével kapcsolatban nagyon optimisták a szakemberek, a jövőben egyre több beteg kaphat ilyen ellátást – gyógyulásuk reményében.