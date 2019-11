A nyugodt ünneplésért

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség közös sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet az év végi ünnepekkel kapcsolatos veszélyekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire.

Az év végi ünnepek közeledtével a főbb közlekedési útvonalakon, valamint a bevásárló- és üzletközpontok környékén megnövekszik a személy- és gépjárműforgalom. A rendőrség az adventi időszakban kiemelt figyelmet fordít az olyan nagy tömegeket vonzó helyszínek ellenőrzésére, ahol nagyobb eséllyel válhatunk vagyon elleni jogsértés áldozatává.

A rendőrség együttműködik a különböző társadalmi és civil szervezetekkel, különösen a stratégiai partnernek számító polgárőr szervezetekkel, továbbá a közterület-felügyelet, illetve a társ rendvédelmi szervek dolgozóival.

Az Országos Rendőr-főkapitányság az alábbi tanácsokkal kívánja elősegíteni, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Zsúfolt helyen vigyázzon a táskájára, pénztárcájára, telefonjára! Autójában ne hagyjon értéket, főleg látható helyen! Csak megbízható webáruházból vásároljon! Még körültekintőbben közlekedjen, számoljon azzal, hogy sokan türelmetlenebbek ilyenkor – írja a police.hu

A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság a közösségi hálón, a Facebookon is létrehozott egy információs portált, ahol a legfrissebb információkat osztja meg látogatóival. Nemrégiben egy videó is felkerült, amelyben azt a témát dolgozzák fel, amikor ismeretlen, különleges telefonszámról kapunk hívást – ami ismét csak egy lehúzós lehetőség a csalók számára. A tanulságos videó arra hívja fel főként az idős emberek figyelmét, hogy mielőtt meggondolatlanul felveszik a telefont, nézzék meg, hogy nem külföldi-e a hívó, de ennél is fontosabb, hogy ne hívják vissza a számot. DH