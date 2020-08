A nyugalmunkat tesszük a dobozba

Utazáskor az egészségügyi csomagnak tartalmaznia kell a meglévő betegségeinkre alkalmas gyógyszereket, amelyeket ne felejtsünk el időben felíratni az orvossal.

Egészségügyi és elsősegély csomagokat patikákban is lehet vásárolni, de magunk is összekészíthetjük. Az összes gyógyszert az eredeti csomagolásában, címkével együtt kell szállítani, olvasható a boon.hu cikkében. Ha olyan gyógyszert kell alkalmazni, amelyet injekciózással kell bejuttatni, fontos, hogy legyen nálunk egy olyan orvosi papír is, amely ezt igazolja. Ez leginkább határátlépéskor fontos, akkor, ha külföldre indulunk. Meglévő betegségre, panaszokra való gyógyszereidből mindig tartsunk magunknál egy extra adagot is, hiszen bármi történhet a szokásos készlettel. Érdemes a pénztárcában tárolni egy lapot, amin szerepel a betegség és a személyes adatok, ha bármi probléma történne.

Mindenképpen legyen

Az egészségügyi csomagban szükséges, hogy legyen fájdalom- és lázcsillapító szer. Ezek elengedhetetlenek a fejfájás, izomfájdalmak, fogfájás és menstruációs fájdalmak enyhítésében. Olyan gyógyszereket vigyünk magunkkal, amelyek paracetamolt vagy ibuprofent tartalmaznak. Torokcukorkák, köhögés elleni szirup, torokfájásra, köhögésre alkalmazható készítmények. Allergiásoknak a bevált gyógyszereik. Sebesülés esetén eldobható gumikesztyű, sebtapasz, különböző méretben, géz, pamutkötések, vágható sebtapasz a kötésekhez, sebfertőtlenítő szerek, olló és csipesz. Fertőtlenítő szer, lehetőleg olyan, amelyet sebbe is lehet önteni. Hidrogén tabletta formában, amelyet vízzel feloldva kell használni. Vagy jódos fertőtlenítő szer, de egyszerre nem szabad használni – mondta Schuller Adrienn gyógyszerész. Bármilyen bőrsérülésre jó az ezüst kolloid, ami hibátlan fertőtlenítő, de a jóddal ez is összeférhetetlen. Leragasztani csak mély sebet kell vagy akkor, ha a kosztól szeretnénk megvédeni a sérülést. Alternatív megoldás lehet az aloe növény, amely a legjobb sebtapasz, hiszen a gél, amely a levél belsejében van, teljesen steril. Persze ez nem biztos, hogy kéznél van utazáskor. Hőmérő, csípések kezelésére alkalmas krém, rovarriasztó, valamint naptej, illetve antibakteriális kéztörlők, kézzselék is legyenek a csomagban – tette hozzá a gyógyszerész.

Allergia, hasmenés, hányás

Az antihisztamin tabletták az allergiák, viszketések, csalánkiütés és rovarcsípések ellen is hatásosak. A legtöbb ilyen gyógyszer vény nélkül is kapható, viszont ha gyermekről van szó, jobb ha előbb megvizsgálja az orvos. Ha az utazás alatt hasmenés jelentkezik, akkor nagyon fontos, hogy sok folyadékot fogyasszunk. Létezik pár olyan gyógyszer, mely a gyermekek enyhe hasmenése ellen is alkalmazható. A folyadékpótlás hányás esetén is nagyon fontos. Rövid időközönként olyan italok fogyasztása ajánlott, amelyek cukrot vagy sót tartalmaznak. Ugyanakkor gyógyszerek helyett inkább a félbe vágott citromot ajánlja hányinger csillapításra a szakember. Ha pedig sópótlás is szükséges, de nincs lehetőség ivásra vagy nem lehet hirtelen sokat inni, akkor sós citrom levét kell a szájba csepegtetni, ezt szokták alkalmazni kiszáradás ellen is például a sivatagban – avatott be a gyógyszerész.

Napégés, napszúrás

A napégések megelőzhetőek magas napvédő faktorú krémek használatával. Természetes gyógymódnak tekinthetőek az aloe vera alapú krémek, amelyek enyhítik a nap által okozott pirosságot. A gyerekek számára egy nagyobb faktorú napvédő krémet kell beszerezni. A helyi érzéstelenítők, valamint nyugtató gélek is hasznosak lehetnek, viszont használatukat ajánlatos megbeszélni az orvossal. Napszúrás esetén 5-6 liter víz fogyasztása ajánlott naponta, ezért ásványvíz mindig legyen elérhető közelségben.

Utazás okozta rosszullét

A rosszullét, amelyet a repülővel, autóval vagy hajóval történő utazás okoz, megelőzhető lehet antihisztamin gyógyszerek segítségével. Ha az utazás nyugtalanná teszi az utast, akkor levendula és citromfű olaj is segíthet. Az autóban is párologtathatjuk, de bőrre is csöppenthetjük, és azt szagolgathatja az utas. Aki az alternatív, gyógynövényes terápiát vagy homeopátiát részesíti előnyben, az biztosan tudja, hogy minden gyógyszer megfelelője létezik ilyen készítményben is. Azonban ezeket is érdemes jó előre beszerezni már csak azért is, mert van olyan szer, amely nem kapható bárhol.

(A borítóképen: Baleset bárhol és bármikor történhet, ezért fontos, hogy mit pakolunk az utazáshoz)