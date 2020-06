A nyári napközis tábor ezúttal a kemping lesz

A táboroztatás részleteiről sajtótájékoztatót tartott Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester, Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) igazgatója, valamint Balatoni Éva, a DVG Zrt. szolgáltatási szervezője.

Dunaújváros

Mint azt Barta Endre elmondta, izgalmakat hozott az előkészület, hiszen korábban nem lehetett tudni, hogy a vírushelyzet miatt tarthatók-e egyáltalán táborok, és ha igen, akkor hol, milyen körülmények között. Idővel aztán döntés született arról, hogy június 16-tól lehet szervezni táborokat az érvényes járványügyi előírások betartásával.

Lehetőség van arra is, hogy busszal utazzanak a tanulók a táborba és haza

Városunkban a központi napközis tábor helyszíne a Szalki-szigeten lévő kemping lesz június 22. és augusztus 7. között. Farkasné Vörös Magdolna ismertette, összesen száznyolcvan jelentkezési lapot kaptak a szülőktől, hétfőn pedig hetvenegy gyermekkel kezdik az első turnust. A táborvezető Szabó Gabriella, a Dózsa iskola pedagógusa lesz. Egyebek között számháborút, rajzolást, sok játékot, rendőrségi, tűzoltó, illetve kutyás bemutatókat terveznek a táborozóknak. A Zalagast Kft. fogja vinni az ételt a kempingbe a fiataloknak, az étkezést az ott lévő gombaépületben bonyolítják le. Bejárós táborról van szó, tehát a szülők személyesen hozhatják a gyermekeket, de lehetőség van arra is, hogy busszal utazzanak a tanulók: a Volán különjárata 7.40-kor indul a Béke városrészből, a volt Profi melletti megállóból, majd a Szórád Márton út 20. számnál lévő megállót, a Gárdonyi iskola előtti megállót érintve megy a kempingbe (visszafele pedig 16 órakor indul a tábortól). Menet közben is lehet még csatlakozni a táborba, akár csak néhány napra is, de azt kérik a szervezők, hogy ez esetben már néhány nappal előtte a térítési díjak befizetésével együtt jelezzék a GESZ-nél, hogy biztosíthassák az étkezést a gyermekeknek.