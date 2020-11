A nyári abroncsok tárolására ilyenkor a hűvös, száraz hely a legalkalmasabb

Most már a hűvösebb arcát mutatja a november, így elérkezett az idő gumiabroncsot cserélni gépjárművünkön. A gumiabroncsok kiválasztásával, illetve cseréjével kapcsolatban az alábbi tanácsokat érdemes megfogadni, ha nem akarjuk, hogy kellemetlen meglepetések érjenek bennünket.

Először is fontos leszögezni, hogy az autónk téli felkészítése nem jelent egyet csak a gumik lecserélésével; de annyi bizonyos, hogy annak a legfontosabb része. Aki ezt elmulasztja, azaz fennhagyja autóján a téli közlekedésre alkalmatlan nyári abroncsokat, az nemcsak saját, de mások testi épségét is veszélyezteti. Spórolás szempontjából is logikátlan döntés hozna, mivel nagyobb kárt kockáztat a csere elmulasztásával, hiszen egy karosszériaelem sérülése is jóval nagyobb lehet, mint a négy téli abroncs együttes ára.

Gondoljunk csak bele, hogy minden autógumi csupán egy tenyérnyi felületen érintkezik az úttesttel, azaz nincs 200 négyzetcentiméter az az összfelület, amelyen keresztül nem csak az autónk irányításának, de gyorsításnak és lassításnak az erőhatásait is optimalizálni tudjuk.

De milyen gumit is válasszunk? Azaz érdemes-e négy évszakos abroncsban gondolkodni? Tény, hogy Magyarországon évről évre nő az ilyen típusú abroncsok piaca. Akik ezt az utat választják, ugyan megspórolják a tavaszi és az őszi abroncscsere költségeit, és elkerülik az ezzel járó huzavonát; ám azt sem szabad elfelejteni, hogy komoly kompromisszumot jelent az ilyen gumik használata.

Miközben a négy évszakos abroncsok nem tudják hozni a téli abroncsok teljesítményét, az anyaguk, a mintázatuk és a keménységük is némileg eltér az ideálistól. Ráadásul Magyarország klímája egyre szélesebb spektrumú: a nyári hőség évről évre jóval 35 Celsius-fok felett van, télen pedig a mínusz 15 fok sem ritka. A csapadékról nem is beszélve: a júliusi felhőszakadás mellett a jéggel és a hóval is meg kell birkózniuk a kombinált gumiknak.

Lényegében a négy évszakos abroncsnak mindent tudnia kell, biztosítani minden körülményben a tapadást, a kormányozhatóságot, illetve a minél rövidebb fékutat. Mindezek tükrében kinek éri meg ez a kompromisszumos megoldás? Azoknak, akik nem hajnalok hajnalán indulnak dolgozni, azaz minél kevesebb időt töltenek az utakon, amikor az aszfalt hőmérséklete 7 Celsius-fok alatti van.

A kifejezetten téli vezetésre készült gumik kínálata sem kicsi. A szélessége, az ára és a minősége is megnehezíti az autósok dolgát vásárlás során. Ami a segítségünkre lehet: pár éve tették kötelezővé azt a matricát, amelyről a legfontosabb paramétereket leolvashatjuk az adott gumiköpenyről.

Ha már megvan a megfelelő téli abroncsszettünk, akkor a felszerelés során az alábbiakra kell ügyelni. Minden kerékre azonos típusú és mintázatú gumit kell felhelyezni. Ha valamelyik abroncs elkopott vagy éppen sérült, akkor a vele azonos tengelyen forgó másik abroncsot is ki kell cserélni. És ami még ennél is veszélyesebb, az az, amikor a téli abroncsot kombináljuk a nyárival!

Ha elkerülhetetlen, hogy csak az egyik tengelyre kerüljenek fel új abroncsok, akkor a hátsó kerekekre mindig a nagyobb profilmélységű gumiabroncsokat szereltessük fel. Minden esetben így tegyünk, hiszen ezzel az alul- illetve túlkormányozottságot küszöböljük ki, nem pedig a hátsókerék-meghajtáshoz igazítjuk azt. A legjobb megoldás az, ha mind a négy abroncsot egyszerre cseréljük le. Így megközelítőleg egyszerre kopnak. 10 ezer kilométerenként pedig érdemes új pozíciót választani az egyes abroncsoknak, erre a legjobb alkalom a szezonális csere. Forgásirányos abroncsok esetében a forgásirány megtartására ilyenkor is figyelni kell.

A hatósági előírások szerint a gumi futófelületének minimálisan 1,6 milliméternek kell lennie. Aki ennél kisebb futófelületű abroncsokkal közlekedik az nem csak szabálytalanságot követ el, hanem baleset- és életveszélyes helyzetet is kockáztat. Ne várjuk meg, míg ennyire kopottá válik a gumi, maradjunk a biztonságos érték felett. Ez a téli abroncs esetében a legalább 3 milliméter, a nyárinál 4 milliméter.

Ha túl vagyunk a cserén, akkor még mindig van egy fontos teendőnk. A leszerelt nyári abroncsok tárolására kell egy hűvös, száraz és fénytől védett helyet keresnünk. Máskülönben az abroncsok öregedését gyorsítjuk meg a nedvességgel és a közvetlen napfénnyel. Ha kerékre szerelve tároljuk az abroncsokat, akkor azokat fektessük egymásra. Állítva a tél során deformálódhatnak, elveszíthetik keménységüket.

A már autóra szerelt téli abroncsok nyomását 2-3 hetente ellenőrizzük. Ha lehet, indulás előtt, hiszen hideg állapotban mutatnak reális nyomásértéket.

Szakműhelyben érdemes megejteni a cserét, hiszen egy kereket ugyan otthon is ki lehet cserélni, de az abroncsnyomás-ellenőrző rendszert nem tudjuk kalibrálni. És centrírozni sem tudunk megfelelő berendezések nélkül.