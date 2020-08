A napfényt szereti, a forróságot nem

Több olvasónk is panaszkodott arra, hogy nyáron, melegben, nem hozza a virágait a muskátli, sárgulnak a levelei, és nem mutatós a cserépben a virág.

Azt tudni kell, hogy szereti a napfényt, a forróságot azonban nem. A túl sok fény csak akkor okoz gondot, ha valamely más kedvezőtlen környezeti hatás is jelentkezik. Egyes fajták, mint például a tiroli futómuskátli károsodhat, ha egyidejűleg a levegő is nagyon száraz. Tűző napnak sem szerencsés kitenni. Ugyanakkor északi fekvésű erkélyeken vagy erős árnyékban (például nagy fák alatt) is jelentősen csökken a virágzás, vagy akár el is maradhat. Szobában sem tartható, mert a levele sárgul, majd a növény felkopaszodik.

Nem mindegy milyen fajtát választunk. A muskátli dél-afrikai származású, Fokföldről érkezett Európába az 1700-as évek közepén. Évszázadok óta rendkívül népszerű a kertészek és a virágkedvelők körében egyaránt. Három évszázadnyi történelme során közel tízezer fajtája jelent meg és tűnt el néhány éven belül a piacról. A legnépszerűbb és legismertebb a kerti muskátli, mely húsz–negyven centi magas, többszörösen elágazódó, az évek alatt félcserjévé fejlődő balkonnövény. A kerti muskátli virágzata nagy méretű, egyszerű vagy néha telt, piros, rózsaszín, lila vagy fehér színű.

Az angol muskátli a kertinél kényesebb, rövidebb a virágzási ideje, és a termesztése sem olyan könnyű. A hűvösebb helyet kedveli. Talaját tartsuk egyenletesen nedvesen, de a pangó vizet kerüljük, mert gyökérrothadást okozhat.

A futómuskátli levele hasonlít a borostyánéhoz, szélei fodrosak. Szára vékony, könnyen lehajló, ezért balkonládába kiváló. Ahhoz, hogy buján virágozzon, több vizet és tápanyagot igényel, mint az előző két faj, de azért két öntözés között érdemes hagyni, hogy a földje kicsit megszikkadjon.