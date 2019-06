A nagyágyúk az utolsó nap estéjén lépnek fel

Valamennyi fesztivál esetén bevett szokás, hogy a hétvégét nyomják meg leginkább, vagy legalábbis akkorra intézik a legnagyobb kedvenceket.

Nem volt ez másként a DUDIK esetében sem, a mai záró este kapcsán már szinte borítékolható a rekordlétszámú tömeg. Nagy kedvencek és visszatérő vendégek estje ugyanis a mai.

Az OTP-MOL nagyszínpad előzetes tereprendezésért ma a Fatal Error zenekar felel. A budapesti srácok 2011 óta űzik az ipart, a rock and roll és a punk zene békétlen ötvözetét játsszák, és hogy ezt miként teszik, azt 18.15-től magunk is megtapasztaljuk. Tőlük 20.00-kor a 30Y veszi át a terepet. A klasszikus magyar alternatív zene éllovasai azon kevesek közé tartoznak, akiknek híre mit sem kopott az évek során, ráadásul szeretnek is nálunk zenélni, hiszen tavaly is adtak egy parádés koncertet a DUDIK-on. Végül 22.00 órakor Ákos zenél majd az akkorra valószínűleg már telt házasra duzzadt helyszínen. Ő az a popénekes, aki korhatár nélkül képes bárkit lenyűgözni, első sorban dalszövegei miatt. Biztos a siker.

Az MVM arénában a Perfect Symmertri kezd 17.30-kor, majd a Sexnuggets és a Kies következik. Utánuk már csak a „parti hajnalig” című napirendi pont él. Navidal idén is jön, valamint játszik Pixa is, csak hogy járjon a lábunk. Érdemes hát lenézni az utolsó estére is, pláne, hogy holnap nem kelünk korán…