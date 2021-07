A műanyagok nélkül jobb lesz!

Nem is gondolnánk, hogy egy átlagos napon mennyi műanyag fordul meg a kezeink között. Ezzel talán még nem is lenne annyi baj, de ezek döntő része épp csak egy rövid vendégség erejéig költözik hozzánk, hamar megy a kukába. Vagy a kuka mellé. Aztán a folyóba, onnan a tengerbe. De hamarosan újra visszatér, immár mikroműanyagként egyenesen a tányérunkra. A Műanyagmentes Július kezdeményezés ennek menne elé.

Mert a számok riasztóak. Egy átlagos európai polgár évente 4,8 tonna hulladékot termel, ennek a jelentős része műanyagból készült csomagolóanyag. Magyarországon csak műanyag csomagolásból 30,5 kg hulladék jut egy főre évente, és ennek csupán 27,5 százalékát dolgozzák fel újra.

De mi is ez a nemzetközi akció, a Műanyagmentes Július (Plastic Free July)? Egy, az egész bolygót behálózó, egy hónapra szóló kihívás, amely több millió ember számára segít az egyszer használatos műanyag termékek mellőzésében, azok alternatíváinak ajánlásával. Vagyis arra biztat, hogy próbáljunk meg legalább ebben az egy hónapban lehetőleg műanyagmentesen élni.

Hát persze, hogy nem lesz egyszerű! Nem is fog rögtön tökéletesen sikerülni. A legfontosabb, hogy tűzzünk ki egy magunknak szóló célt, figyelembe véve meglévő szokásainkat. Nyilván nem tudunk rögtön kiiktatni minden műanyagot magunk körül, de első lépésként megteszi, ha legalább megpróbálunk minél kevesebb műanyag hulladékot magunk mögött hagyni.

A műanyag hulladék egy jelentős hányada a csomagolásnál keletkező hulladék. Csak rövid ideig vesszük hasznukat, csak amíg hazavisszük a vásárlásból a dolgokat, és máris röpülnek a kukába, onnan a szeméttelepre, ahol megpihennek évszázadokra. Merthogy száz években mérhető a végleges lebomlásuk. Gondoljunk csak bele, arányos az a pár óra a pár évszázaddal? A legelső és legfontosabb lépések egyike: csökkenteni ennek a mennyiségét!

Érdemes kerülni a műanyag fóliával túlcsomagolt termékeket

Hogy hogyan? Lehetőség szerint vásároljunk kimért árut, amit a saját tárolónkban, zacskónkban vigyünk aztán haza! Nem ördöngösség, a gyümölcs, a zöldség, a hús- és tejtermékek, de a gabonafélék is egyre több helyen kaphatók kimérve. Szerencsére már Dunaújvárosban is van csomagolásmentes bolt, a Zöld Kredenc, ahol ez az alapvetés. Érdemes kerülni az túlcsomagolt dolgokat, amikor az édességet falatonként csomagolják, vagy a leveszöldséget két méter fóliával tekerik körbe a tálcán. Ami a legegyszerűbb, mégis legfontosabb, legyen saját szatyrunk! A legjobb a textil, de az sem baj, ha már meglévő nejlon, a lényeg, hogy ne vegyünk újat. De zacskót is vihetünk magunkkal! És nem is kell mindent bezacskózni, egy fürt banán lemérhető csomagolás nélkül is. Ha lehet, válasszunk üvegest vagy papír csomagolásút! A jobban fogyó, és a tartós termékből érdemes a nagyobb kiszerelést választani, így nem csak az egységnyi csomagolás kevesebb, de az ár is kedvezőbb lehet. Aztán otthon is érdemes a maradékot, az uzsonnát mosható edényben eltenni a fólia helyett. Néhány rutint is érdemes átállítani az agyunkban. Nem kell feltétlenül szívószál, pláne, ha van nálunk például egy feltöltött kulacs. Az persze már erősen haladó szint, ha kávéhoz, elviteles ételhez saját újratölthető pohár és tároló is van nálunk. Feltétlen kerülni érdemes az olyan kozmetikumokat, amelyek mikroműanyag gyöngyöket tartalmaznak, ilyenek főleg a bőrradírokban fordulnak elő. Mi az, amit érdemes még kerülni? A felesleges, haszontalan műanyag tárgyakat. Tényleg csak egy kis odafigyelés, és tudatosság kell hozzá!

De mindezt még fokozni is lehet! Ha például a műanyag ételtárolókat lecseréljük üvegre. Vagy a műanyag használati tárgyainknak megkeressük a természetes alapanyagú megfelelőjét, legyen az például fogkefe, borotva, virágcserép vagy gyerekjáték. Nem kell azonnal kukába dobni mindent, fokozatosan, ahogy elhasználódnak, úgy érdemes az újat már más alapanyagúból választani. Sokat számít, ha természetes anyagokat használunk tisztítószerekként, kozmetikumokként, netán magunk is készítjük el azokat. Gondoljunk bele, mennyi csomagolást megspórolunk! Persze ehhez is kell némi utánajárás, és ráfordított idő is.

Ha pedig mégis műanyagot használunk, legalább szelektíven gyűjtsük!