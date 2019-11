A mi doktornőnk, dr. Fekete Borbála a nemzet háziorvosa

Dunaújvárosi sikerrel zárult a Nemzeti háziorvosa pályázat! Dr. Fekete Borbála nyerte versenyt, amelyre idén 281, Kárpát-medencében praktizáló orvost neveztek be a hálás páciensek.

November 4-én, hétfőn délelőtt rendezték meg a Nemzet háziorvosa pályázat ünnepélyes díjátadó gáláját Budapesten a Pesti Vigadóban. Dunaújvárosi orvost is meghívtak a rangos eseményre, hiszen dr. Fekete Borbála a városkörnyéki településeken praktizál, de emellett a kórházunk sürgősségi osztályán is dolgozik. Az eredményhirdetést nagy izgalommal vártuk, hiszen a doktornőt a tíz hazai toplistás orvos közé választotta be a zsűri.

A Nemzet háziorvosa díjátadóra 20 fős küldöttség indult a doktornővel Budapestre, közöttük Baracs és Daruszentmiklós alpolgármestere és Kisapostag polgármestere is. A gálát prof. dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere nyitotta meg.

A zsűri szempontjait prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár ismertette, amit a díjátadó követett. Mindannyian reménykedtünk abban, hogy Borika, ahogy sokan hívják, megnyeri a versenyt. Nos, a mi Borikánk, a csupaszív háziorvos, immáron a Nemzet háziorvosa lett. Munkájához további sikereket kívánunk!

Kilenc éve indult útjára a Nemzet háziorvosa pályázat, amelyre idén 281, Kárpát-medencében praktizáló orvost neveztek be a hálás paciensek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által életre hívott pályázatban a neves zsűri kiválasztotta a 10 legjobb hazai és a 10 legjobb határon túli praxist. Dr. Fekete Borbála Baracs-Templomos, Kisapostag és Daruszentmiklós településeken látja el a háziorvosi teendőket. Szakmai tudása mellett emberségéről is híres, talán ezért is tartottak ki a mellette a szavazói a verseny utolsó másodpercéig. A szavazók kitartását és elszántságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a versenyben fej fej mellett haladt az elsőségért dr. Fördős Zsolt, a debreceni doktor és a mi doktornőnk. A szavazás október 5-én éjfélkor zárult, mi pedig egy hónapig izgulhattunk, amíg a végeredmény kihirdették.