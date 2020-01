A memóriazavar is lehet mellékhatás a nyugtatók szedésénél!

A pszichiátert, Rappant Györgyöt kérdeztük, miért fontos, hogy csak indokolt esetben, megfelelő felügyelet mellett használjuk a szorongásoldókat, altatókat, nyugtatókat.

Sokan szednek különböző nyugtatókat, szorongásoldókat, altatókat hosszabb-rövidebb távon, egy-egy nehéz helyzetben vagy tartósan fennálló mentális betegség miatt hazánkban is. A szakember azonban felhívja a figyelmet, a hosszú távú használatnak komoly következményei lehetnek!

Rappant György pszichiáter, addiktológus főorvossal először arról beszéltünk, mikor is indokolt a benzodiazepin típusú szorongáscsökkentők szedése. (Gyógyszernevek helyett inkább hatóanyagokról, gyógyszercsoportokról beszélünk, a főorvos javaslatára.)

– A nyugtatókat akut és átmeneti szorongásos zavarokra találták ki, kifejezetten rövid távú használatra, tehát néhány hét vagy hónap, legfeljebb fél év idejére. A pszichiáterek véleménye ugyan megoszlik a témában, ám azért a függőséggel foglalkozók úgy látják: a tartós szedésnek később lehetnek komoly következményei, mellékhatásai. Mindemellett, nekem is vannak olyan betegeim, akik évek óta szedik a nyugtatókat, mert azt az állapotuk indokolja, ám nem erre kell törekedni. E gyógyszereket már csak azért is rövid ideig javasolt használni, mert idővel csökkenhet a hatásuk, így újra és újra emelni kell a dózist, írja a feol.hu.

A mellékhatások egyikeként Rappant György magát a függőséget emelte ki. Ez gyakran úgy kezdődik, hogy az illető visszamegy az orvoshoz, s elmondja: a korábbi gyógyszermennyiség már nem nagyon használ, nagyobb adag kellene, hogy jobban legyen. Van, aki magától is elkezdi szedni az emeltebb adagot, mert – tévesen! – úgy véli: mi baj lehet, ezek ártalmatlan szerek. Ezután azonban azt veszi észre, hogy megint nem elég az a mennyiség, amit szed, így szépen kialakul a függőség, mert ha újra kevesebbet vesz be, akkor jönnek az elvonási tünetek, s megint rosszul érzi magát. Különösen igaz ez a rövid hatóidejű gyógyszerekre. Amennyiben ez a folyamat tartós, nem állítják le időben a gyógyszer szedését, annak komoly következményei lehetnek. Szintén mellékhatás lehet a memóriazavar, amely időnként hamar, vagy akár évek múlva jelentkezik. Egyes kutatások szerint bizony kapcsolat állhat fenn az Alzheimer-kór és a korábbi nyugtatószedés között.

– Vannak olyan helyzetek, amikor a tünetek miatt nem lehet fél éven belül megszüntetni a gyógyszerszedést. Ilyenkor azonban olyan szerekkel érdemes helyettesíteni a nyugtatókat, amelyek hosszabb távra valók, s nem okoznak függőséget. Ilyenek például a hangulatjavítók, amelyek akár évekig is használhatók. Előfordulhat az is, hogy valaki mindkét típusú gyógyszert szedi. A kezelés mindig alapos felügyeletet igényel, a legjobb, ha hetente találkozik a beteg és az orvos – fogalmazott a pszichiáter, aki megjegyezte: az egészségügyi szakellátásban sajnos viszonylag ritka, hogy valakit ilyen gyakorisággal tudjanak fogadni.

Érdekes helyzet, hogy e gyógyszerekre a háziorvos részére is kiadható tizenkét hónapos javaslat, tehát az is megtörténhet, hogy ő felírja a szorongásoldót, s a beteg egy évig nem találkozik szakorvossal, pszichiáterrel. Ekkorra pedig már adott esetben kialakulhat a gyógyszerfüggőség, amit nehezebb megszüntetni. A rendszer egészen egyszerűen ilyen, főleg, hogy az emberek nem szívesen mennek pszichiáterhez, inkább a háziorvosban bíznak. Az alapvetően jó, hogy ők is felírhatják e szereket – mondta Rappant György, hiszen a pszichiátriai ellátórendszer nem bírná, ha minden egyes ilyen alkalommal csak szakorvos adhatna receptet. Fontos volna azonban figyelembe venni, hogy a hangulatjavítók hosszabb távon sokkal biztonságosabbak, mint a szorongásoldók. Utóbbiak persze gyorsabban hatnak, a beteg rövid távon elégedettebb…

Általános gyakorlat, hogy alvásproblémák miatt kezd valaki nyugtatót szedni, holott nem biztos, hogy ez a megfelelő megoldás.

– Nem mindegy, milyen alvászavarral állunk szemben. Kérdés, hogy elaludni nem sikerül-e, például mert túl sokat jár az ember agya, feszült, szorong. Ilyen esetben jó lehet az átmeneti alprazolam szedése. Ha azonban valaki elalszik, de hamar és többször felébred, vagy túl korán kel, akkor ez a típusú gyógyszer már nem javasolt. Az altatókat sem ajánlott néhány hétnél tovább szedni, de sokan nem foglalkoznak ezzel. Itt is gyakran növelni kell a dózist, vagy csökken a hatás, majd abbahagyáskor megjelenhetnek az elvonási tünetek.

Éppen ezért meg kell próbálkozni az alternatív lehetőségekkel, például gyógynövényes – citromfű, macskagyökér – tartalmú szerekkel, vagy lehet szedni melatonint, amely a szervezetben sötétben, elalváskor normál esetben is termelődik. A legfontosabb azonban az volna, hogy kiderítsük, mi az alvászavar valódi oka – hívta föl a figyelmet a főorvos, aki a fehérvári Egészségdokk Drogambulancia és Nappali Intézményben is dolgozik. Itt tapasztalja, hogy tizenévesek is érintettek a nyugtatószedés problémájában. Náluk sokszor családi okok állnak a háttérben, ezért ilyen esetben, amikor hozzájuk fordul valaki, általában az egész családot igyekeznek bevonni a terápiába.

Intézményüknél a gyógyszerszedés problémája egyébként kevésbé csapódik le, inkább az fordul elő, hogy a fiatal drogozik, és mellette szedett vagy szed nyugtatót. Ez persze, végképp rossz gyakorlat…

Azoknak, akik szeretnének leszokni a nyugtatószedésről, Rappant György azt tanácsolja: fő a fokozatosság, a gyakori szakorvosi kontroll, mivel nagyobb mennyiségű gyógyszerszedésnél súlyos szövődmények is előfordulhatnak, ha a szorongásoldót hirtelen vonják el. Ilyenkor gyakran – tévesen – azt a következtetést vonják le a betegek, hogy nem tudják a gyógyszert elhagyni, továbbra is szükségük van rá.