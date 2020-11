A megfelelő, fiatal korban elvégzett ivartalanítás után könnyű a gyógyulás

A műtét utáni időszak korántsem olyan borzalmas, mint az sok gazdi gondolja, leszámítva talán a tölcsért.

Korábban már foglalkoztunk a háziállatok, illetve konkrétan a kutya és a macska ivartalanításával. Akkor Ravasz Ferenc, Móron praktizáló állatorvos arról beszélt, mikor érdemes elvégezni ezt a beavatkozást, és arról, hogy – a nem kívánt szaporulat elkerülését leszámítva – milyen pozitív hatásai vannak ennek a műtétnek, különösen a házi kedvenc egészségére nézve.

Most magáról a műtétről és annak utóéletéről kérdeztük a szakembert. Ottjártunkkor egy 17 éves lány hozott be egy pedigréjére egyáltalán nem büszke pulit, amelynek neve is mutatja, hogy egy valaha nemes vérvonal gyanús körülmények között fogant oldalága, ugyanis a gazdi elmondása szerint Rongyos Olivér a puli fiú neve. Őt vette kezelésbe Ravasz „doki”, aki azonnal ellenőrizte Rongyos oltási könyvét, megmérte a testtömegét, és beadta neki a „bátorítót”, amire nagy szükség is volt, mert a kutya még így is alig engedte, hogy akár csak pár négyzetcentiméteres területen lenyírják a loncsos bundát a lábáról. Amikor már Olivér nem reagált semmire, a doktor felnyalábolta és a műtőbe vitte a szokatlanul mozdulatlan terelőkutyát. A házi kedvencek ivartalanító műtétje az esetek túlnyomó többségében jobban megviseli a gazdit, mint magát a kis „beteget”, ugyanis a kutyus vagy éppen a cicus nem csinál belőle olyan lelki kérdést, illetve nemi identitási problémát, mint a gazdik.

Ravasz elmondta: – Az ilyen beavatkozások nem vesznek túl sok időt igénybe. Az esetek túlnyomó többségében maga a műtét kevesebb mint egy óra alatt megvan. Ha fiatal egyeden végezzük el, akkor szinte semmilyen utókezelésre nincsen szükség. A műtétet követő éjszaka az udvarra szoktatott kutyát és cicát is vigyük fedett, még inkább fűtött helyre, mert az altatás miatt felborulhat a hőháztartása és akár ki is hűlhet az állat.

A rendelőben megismert Rongyos Olivér nem a saját lábán távozott, gazdája vitte ki ölben. Mint megtudtuk, hagyni kell aludni, amíg teljesen fel nem ébred magától azon a bizonyos fűtött helyen, majd fájdalomcsillapító gyógyszert kell szednie pár napig. A lábára tekert lila ragasztószalagot már másnap el lehet távolítani. Ha nincsen komplikáció, tíz nappal később megtörténik a varratszedés, ám nem az a pillanat jelenti majd az igazi, lelki szabadságot a birkanyájak rémének, hanem az, hogy leveszik végre a fehér tölcsért a nyakából, amely ellen 240 órát küzdött előtte.