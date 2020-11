A maszk mosási hőfoka is döntő fontosságú

A szájmaszkok kulcsszerepet játszanak a koronavírus elleni küzdelemben, hiszen védelmet nyújtanak a fertőzéssel szemben. Ám az nagyon nem mindegy, hogyan hordjuk őket! Ha a következő maszk-bakit elkövetjük, az akár többet is árthat, mint amennyit használna.

Egy friss tanulmány szerint a maszkviselés a leghatékonyabb módja az influenza, a megfázás, vagy a koronavírus ellen való védekezésnek, de csak abban az esetben, ha használat után kidobjuk, vagy kimossuk őket. Ráadásul a maszk mosásának hőfoka is döntő fontosságú a fertőtlenítés biztosítása érdekében.

„Mind az orvosi maszkokat, mind a szövetmaszkokat a használatuk után szennyezettnek kell tekintenünk”–mondja a kutatást vezető Raina MacIntyre professzor. „Az egyszer használatos orvosi maszkokkal ellentétben a textilmaszkokat újra felhasználhatjuk. Bár könnyű megoldás lehet egymás után több napig használni, vagy kézzel kimosni őket, kutatásaink szerint ezek növelik a szennyeződés kockázatát.”

A tanulmányból az is kiderül, hogy ha a maszkokat kézzel mossuk ki, az megduplázza a fertőzés esélyét a gépi mosáshoz képest. Nem véletlen, hogy a WHO is azt javasolja, hogy a maszkokat minimum hatvan fokon mossuk ki mosószerrel. Ilyen magas hőfokon a kézi mosás nem lehetséges.

A kutatásból tehát egyértelműen kiderül, hogy a szövetmaszkok tökéletesen hatékonyak – de használat után minden esetben ki kell őket mosnunk a megfelelő módon, különben veszítenek a hatékonyságukból.