A mákkal nem tudunk tévedni!

Az őszi-téli szezon egyik legkedveltebb alapanyaga a mák, amely illatos, ízletes és látványos lehetőségeket kínál mindenkinek. Szeretik a profi gasztroszakemberek éppúgy, mint a botcsinálta házitündérek. Éppen ezért most a két végletből hoztunk példát: egy varázslatos, gyakorlatot igénylő máktortát, valamint egy bárki által elkészíthető mákos piskótát.

Míg nyáron a mákvirágültetvényeket csodáltuk, addig mostanra végre elérkezett az idő, hogy a termést hasznosítsuk a konyhában. Gyerekek, felnőttek kedvence a mák, amely mindamellett, hogy ízletes és látványos, komoly beltartalmi értékekkel is bír. Jelentős kalciumforrásként tartják nyilván, de a vas-, foszfortartalma is kiemelkedő. Emellett E- és többféle B-vitamin is megtalálható benne.

Ünnepi tortákban éppúgy megállja a helyét, mint egy egyszerű hétköznapi vacsora alapanyagaként. A mák volt az egyik legfontosabb összetevője annak a csodálatos alkotásnak is, melyet Dobos Beáta, a Dobostorta gasztro­blog szerzője és háziasszonya készített egy desszertbemutató összejövetelén. Beáta civil foglalkozása mellett űzi a blogolást, s foglalja össze internetes naplójában az „örömsütéseit”. Maga s családja örömére készíti a finomságokat, melyeket receptekkel együtt tesz bárki számára elérhetővé.

A mákos piskótatorta málnás mascarponekrémmel izgalmas desszertcsoda, melynek elkészítéséhez az alábbi alapanyagok kellenek. Egy 20 centiméter átmérőjű tortához szükséges 8 tojás, 22 dkg porcukor, 1 dl olaj, 20 dkg darált mák, 6 dkg liszt (a blogger gluténmenteset használ), 1 csipet só, 1 csomag sütőpor. A málnás réteghez kell 30 dkg málnavelő, 5 dkg porcukor, 1 citrom reszelt héja és 2 dkg kukoricakeményítő. A krémhez pedig 50 dkg mascarpone, 3 dl tejszín, 10 dkg porcukor és 1 csomag zsela­tinfix. A bevonáshoz: 20 dkg vaj, 17 dkg cukrozott, sűrített tej. A díszítéshez pedig fehér csokoládé, ételfesték (elhagyható), néhány szem málna, málnás és mákos macaron és liofilizált málnával díszített izomalt nyalóka.

Az elkészítés során érdemes figyelembe venni, hogy ez egy „kétnapos” történet. Beáta elmesélte, hogy is készült az alkotás: a tojások sárgáját a porcukorral habosra keverte, majd hozzáadta az olajat, s tovább habosította. Ezután keverte bele a darált mákot, a lisztkeveréket, a sót és a sütőport. Végül a habbá vert tojásfehérjével lazította a piskótatésztát. Két darab 20 centiméter átmérőjű tortakarikában osztotta el a tésztát, melyet 175 fokra előmelegített sütőben 30 perc alatt sütött meg. Miután kihűltek, félbevágta mindegyik karikát, így lett négy tésztalap. Majd készülhetett a krém: a málnavelőt a cukorral és a reszelt citromhéjjal felforrósította, a keményítőt kevés hideg vízzel simára keverte, és besűrítette vele a málnavelőt. Néha megkeverte, s hagyta kihűlni. Addig is a mascarponét a porcukorral kihabosította, majd alaposan belekeverte a zselatinfixet. Végül a kemény habbá vert tejszínnel lazította a krémet. Ezután „beletornászta” a tésztalapokat egy fóliával kibélelt tortakarikába úgy, hogy minden réteg piskótára tett a mascarponekrémből, majd a málnakrémből. Ezután egy éjszakán át hűlt a torta a hűtőben. Másnap a puha vajat habosra keverte a több részletben hozzáadott sűrített tejjel, és körben bevonta a tortát. Ezután ismét hűtőbe került pár órára a torta, s miután a bevonat megdermedt, neki lehetett állni a díszítésnek: fehér csokival, nyalókával, macaronnal dobta fel az alkotást.

Ezzel szemben ott van egy másik mákos sütemény, amely fél óra alatt elkészülhet, és nem kell hozzá kézügyesség sem. Az egyik tálba öntsünk egy pohár lisztet (lehet teljes kiőrlésű is), egy pohár mákot, ugyanennyi cukrot (vagy édesítőszert), sütőport, vaníliás cukrot. A másik tálba mehet a három tojás, a fél-egy pohár olaj (lehet mák, szőlőmag, olíva és napraforgó is), valamint egy pohár tejtermék (mascarpone, tejföl, kefir, tejszín) vagy kókusztejszín. A két tálat egybedolgozzuk, és kész is a mákos alapanyag – mehet 175 fokos sütőbe, ahol 20-30 perc alatt megsül. Fagylalttal, mogyorókrémmel tálalhatjuk.