A május 18-i olaszországi újrakezdés sikeréhez fontos a felelőségteljes viselkedés

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.05.16. – 67. nap

Szombat van, úgyhogy későn keltem. A héten négyszer voltam a műteremben, és fizikailag elfáradtam.

Sohasem gondoltam volna hogy a hosszú bezártság után nehezemre fog esni egy hosszabb gyaloglás, és fájni fog mindkét könyököm csak attól, hogy mozgatom a karomat vagy megemelek valamit.

Vissza kell szoknom a szokásos életvitelemhez.

Mire összeszedtem magam hogy lemenjek a kávézóba a kávémért és egy lekváros kifliért, már dél lett. Megkérdeztem a pultoslányt hogy mi változik náluk hétfőtöl, azt mondta semmi, továbbra is csak elvitelre fogják kiszolgálni a vendégeket, mert nincs értelme kinyitni. Elöreláthatólag a vendéglátósok 30-40%-a továbbra sem nyit, mert nem tudják kitermelni a nyivatartás költségeit. Hiába kaptak engedélyt arra hogy lezárják az üzletük előtti járdát és teraszt alakítsanak ki, sok esetben még így sem lehetséges megfelelő mennyiségü asztalt elhelyezni az étterem, kávézó fenttartásához.

Miután felvettem a kávémat, elsétáltam az Arco della Pace (Béke ív) terére, és leültem reggelizni egy lépcsőre. Tőlem nem messze egy fiatal pár már ebédelt, pizzát ettek dobozból. A vendéglátósok változatlanul tüntetnek, a tér már több hete tele van üres éttermi székekkel, és “io non apro”, azaz “nem nyitok meg” feliratokkal, de azóta sem változott semmi számukra.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 70187, az elmúlt huszonnégy órában 875 az új fertőzött. 10400-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 775 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 59012-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 122810-en gyógyultak, közülük ma 2605-en.

Az elhalálozottak száma 31763, közülük ma 153-an hunytak el. Legutoljára március 8-án volt ennyire alacsony ez az érték mint ma, de valljuk be, még mindig sok. Március 27-én volt a legmagasabb az elhalálozások száma, 969.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 224760.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 2944859. A mai napon elvégzett 69179 teszt megközelítőleg 1,3%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 79,1 tesztböl 1 lett pozitív.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 0,4%-kal emelkedett.

A kormány ma esti sajtótájékoztatóján ismét felhívták a figyelmünket arra, hogy a május 18-i újrakezdés sikeréhez fontos a felelőségteljes viselkedés. Az értékek jelenleg javulást mutatnak, de továbbra is számolnunk kell a rizikóval hogy ismét elkezdhetnek emelkedni. Habár a lakosság élete és egészsége nem alku tárgya, akkor sem tehetjük meg hogy várunk az oltóanyag kifejlesztéséig, meg kell tanulnunk alkalmazkodni az adott helyzethez. A kormány minden héten értékelni fogja a járvány menetét, és ha szükséges lesz, újabb szabályokat vezet be, szigorít. Továbbra is nagy hangsúlyt fektet az egészségügyi ellátás territoriális erősítésére hogy hatékonyan közbeléphessen egy váratlanul kialakuló gócpontnál az ország bármely területén, és készen álljon egy esetleges második hullámra, bár mindenki reméli hogy nem lesz második hullám.

Hétfőtől szabadon mozoghatunk a región belül, végre elfelejthetjük az “önbevallást”.

Június 3-tól szabadon mozoghatunk a régiók között, megnyitnak a határok a turisták számára, és június 15-től kinyithatnak a szinházak, mozik, és újraindulhatnak a gyermekprogramok.

Kacziba Andi