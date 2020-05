A mágikus spenót

Gyermekkorunk egyik legkevésbé kedvelt ételei között egyértelműen szerepel a spenót. Nagy valószínűséggel az első találkozásunk ezzel a növénnyel főzelék formájában történt meg a menzán. Ez az esemény pedig sokakban rossz emlékeket hagyott maga után.

Pedig a spenót egy igazán sokszínű zöldségfajta, amelyet számos formában elkészíthetünk. Amellett, hogy ízletes, szuper egészségügyi előnyökkel is rendelkezik. Ha eddig nem sikerült megbarátkoznunk vele, akkor itt az ideje!

Mi is az a spenót?

A spenót, vagy másnéven paraj már a XVI. században is ismert és kedvelt mediterrán zöldségféle. Úgy tartják, hogy Perzsiából származik, és a móroknak köszönhetően került Európába.

Bár a spenót hagyományosan egynyári növény, manapság már szinte egész évben kapható. Többféle fajtája létezik: Popeye, Matador, bébispenót, új-zélandi spenót… Mivel nagyon hamar romlásnak indul, emiatt főleg fagyasztott formában érhető el a boltok polcain. Ebben a formában viszont kevésbé ízletes, valamint az állaga is más a friss zöldséghez képest.

Érdekesség, hogy a növény elsősorban Popeye-nek köszönhetően vált ismertté, aki a spenót fogyasztása révén emberfeletti erőre tett szert. Az 1930-as években például az Egyesült Államokban több mint 30%-kal növekedett a spenótfogyasztás.

Hogyan fogyasszuk?

A spenót nyersen és főve egyaránt fogyasztható. Olaszországban például fenyőmaggal, mazsolával, szardellával fogyasztják, míg Görögországban fetával, rizzsel és mentával. Észak-Afrikában csípősen, fűszeresen szeretik, míg Törökországban tésztaételt készítenek belőle.

Remek alapanyag lehet salátához, ehhez érdemes bébispenótot használni. Ízletes még főzelékként, szószként, vagy akár tésztához használva is. A húsos ételeket is remekül kiegészítik, de vegetáriánusok is szívesen fogyasztják.

Egyre több készételben is kapható, a POLCZ kínálatában is megtalálhatóak például a spenótot tartalmazó ételek. Így annak sem kell mellőznie, aki nem jeleskedik a konyhában, vagy csak nem szeretne sok időt eltölteni az ebéd elkészítésével.

Miért egészséges?

Bár finom, az egészségügyi előnyeit sem szabad figyelmen kívül hagyni. Nem véletlen hallottuk gyermekkorunkban annyiszor, hogy a spenótot meg kell enni!

Vitaminokban, ásványi anyagokban és fehérjében gazdag zöldség. Magas A- és C-vitamin tartalommal rendelkezik, de megtalálható még benne a mangán, réz, szelén, cink, kalcium, foszfor és Omega-3 zsírsav. A zöldségek közül a legmagasabb vastartalommal rendelkezik.

Kedvező élettani hatásai közé tartozik, hogy olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek segítenek a rák megelőzésében. Hatásos a szív- és érrendszeri problémák ellen, védi a szem egészségét, emellett gyulladáscsökkentő hatású. Magnéziumtartalma gondoskodik az egészséges vérnyomásról.