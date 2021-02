A magányos méhek is sokat dolgoznak – méz híján is

Egyszerű, praktikus, olcsó és nem utolsósorban kifejezetten kreatív módját népszerűsítik a magányos méhek védelmének.

Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy csak az hasznos számunkra, aminek valami közvetlen eredménye vagy kézzelfogható jele van. Nem csak azok a méhek hasznosak, melyek hatszögletű rácsokkal kitöltött kereteiből aranyló méz csorog. Sokan zümmögnek magányosan a nagyvilágban, de tevékenységükkel közvetetten hozzájárulnak a mezőgazdasági termények fejlődéséhez.

A magányosan élő méhek és darazsak szaporodását segítő természetvédelmi eszközök, „méhecskehotelek” vagy más néven „darázsgarázsok” elhelyezésére biztat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Az MME közleményéből megtudtuk, hogy most, február végéig kell megtenni a megfelelő lépéseket a fent említett élőhelyek kialakítása érdekében, ugyanis a magányosméhfajok számos képviselője szőrös, és mivel ez a bunda szigeteli is őket, így már a tél végi, kora tavaszi első napsütéses napokon is aktívak tudnak lenni. Ezért kell a méhecskehoteleket már a közeljövőben, február második felében, de legkésőbb március elején kirakni egy esőtől védett, keleti-déli tájolással rendelkező helyre.

A házi méhekkel ellentétben ezek a magányos fajok nem odvas fákat és hatalmas kaptárakat töltenek meg akár több tízezres, szervezett társadalmukkal és hatalmas létszámú bölcsődéikkel, hanem ujjnyinál vékonyabb járatok védelmére bízzák kis létszámú utódaikat.

A járatokba a nőstény méhek nektárt és virágport, a darazsak megbénított ízeltlábúakat készítenek leendő utódaik számára, majd a védett bölcsőket sárból készített dugóval zárják le. A petéből kikelő lárva azonnal megtalálja a táplálékot, és ha megette, azonnal bebábozódik. Kis idővel ezután kifejlett rovar bújik elő, ami képes kirágni magát a bölcső biztonságából, majd megkezdi rövid, de hasznos életét.

Az egyik nektárt keresve megtermékenyít sok virágzó növényt, míg a másik csökkenti a szántóföldek vagy éppen a vágóállatok számára ártalmas rovarok számát.

Mivel ezek nemcsak hasznos, de békés fajok is, így nemcsak a mezőgazdasági területekhez, hanem a lakóhely közvetlen közelébe, az erkélyre, ablakpárkányra is kihelyezhető a méhecskehotel. Ez lehet például egy 10–4 milliméter átmérőjű furatokkal lyuggatott tűzifa kugli, ami nemcsak, hogy meghálálja a vele való foglalatosságot, de természetes anyaga miatt dísze is lehet az emberi környezetnek.