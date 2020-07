A macskagyökér a cicákat izgatja

A macskagyökér penetráns illata mámorító hatással van a macskákra, szívesen dörgölőznek hozzá, vagy fogyasztják el a gyökerét. Innen ered a neve.

A macskagyökér (Valeriana) egyik illékony olaja, a nepectalone váltja ki a cicák euforikus reakcióját. Semmi pánik, a hatása hamar, úgy nagyjából egy órán belül elillan, s nincs káros hatással a házi kedvencekre, sőt egy „adag” után átmenetileg immunissá is lesznek a macskagyökér hatására a cicák. Hatóanyagai, a különböző illóolajok, alkaloidák, szerves savak, cukrok, keményítő és csersav összességében nyugtató hatásúak – az ember számára.

A macskagyökér természetes nyugtató, álmatlanság ellen is jó, szellemi túlterheltség esetén is hasznos. A belőle készült tea enyhén izzasztó illetve vizelethajtó hatású. Ideg- és szívnyugtató hatása is ismert, de gyomorgörcsnél és fejfájás esetén is ajánlatos.

A macskagyökér árnyas erdőkben, rétek lápos részein található meg jellemzően. Évelő növény. Szára erős és magas, párosan összetett levelei lándzsásak, durván fogazottak. A virágzat erősen elágazó. A virágai színe fehér vagy pirosas. Bár a növény nyáron virágzik, a jótékony hatású gyökér és gyökértörzs gyűjtését már tavasszal el lehet kezdeni. Már az ókori görögök körében is kedvelt volt, ők emésztést serkentő és fájdalomcsillapító hatást tulajdonítottak neki. A XVII. században köhögéscsillapításra és sebesülések gyógyítására használták.