A lövészdandárhoz begördült az első tíz török páncélos jármű

Átadták csütörtökön a tatai laktanyába érkezett tíz Gidrán harcjárművet. A Törökországban gyártott, egyenként 16 tonnás, 375 lóerős Ejder Yalcin típusú páncélosokból a következő években még negyvenet hoznak a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében az MH 25. Klapka György Lövészdandárhoz.

Tata

Impozáns látványt nyújtott a tatai lövészdandár gyakorlóterén felsorakozott tíz páncélozott harckocsi csütörtökön reggel. Az 5,7 méter hosszú, két és fél méter magas járműben akár kilenc katona is elfér. A 16 tonnás súlyt pedig egy 375 lóerős dízelmotor hajtja meg és akár 120 kilométer/órás sebességre is képes a monstrum. Megtudtuk, hogy egy tanknyi üzemanyaggal 700 kilométerre is eljut a Gidrán, 60 százalékos emelkedőre is felmegy, de egy fél méter magas akadály, vagy egy méter vízfolyás sem jelent számára akadályt. Hatalmas kerekei golyóállóak, alsó páncélzata pedig aknaálló. Lövegtornya 12,7 milliméteres géppuskát rejt.

A típus garantálja a benne tartózkodók biztonságát

Engin Aycol, a törökországi gyártócég, a Nurol Makina vezérigazgatója az ünnepélyes átadón elmondta, hogy a Ejder Yalcin páncélosokat kifejezetten a magyar igényekhez alakították ki. A jövőben ezek a robusztus megjelenésű járművek lesznek a Magyar Honvédség alapvető támogató harcjárműi. Ez a változat a híres magyar lófajtáról, a gidránról kapta a nevét.

– A járművet először 2014-ben rendszeresítették Törökországban. Azóta több ezret gyártottak belőle, és már több országban is bizonyította tudását. A mostani esemény azért is fontos számunkra, mert Magyarország az első európai uniós ország, amely Ejder Yalcin harcjárművet vásárol. Ebből érkezett meg most tíz a tatai laktanyába, illetve további negyven érkezik a közeljövőben – mondta a vezérigazgató, aki beszéde után jelképesen átadta a harcjárműveket dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszternek.

– A tervek szerint a későbbiekben már hazánkban állítjuk össze a járműveket. A programhoz kapcsolódó gyártást és kutatás-fejlesztést a továbbiakban német–magyar együttműködésben végzik majd – tette hozzá dr. Benkő Tibor.

Az ünnepségen többek között részt vett még Ahmet Akif Oktay, a magyarországi török nagykövet, Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, Bencsik János országgyűlési képviselő, Michl József, Tata polgármestere és a tatai dandár parancsnoka, Lőrincz Gábor dandártábornok.