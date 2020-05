A legtöbb olaszt a vakáció kérdése foglalkoztatja

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.05.09. – 60. nap

Az idő szép, hétvége van, sokan kimerészkedtek a parkokba. A polgármester már két napja megígérte, hogy a hétvégére megemeli a rendőrök létszámát a parkokban, hogy ezzel is megelőzze a csoportulások kialakulását.

Ma itthon maradtam, mert kicsit le vagyok maradva a munkámmal, de holnap reggel felveszem az elvitelre készülő kávémat a kávézóban, és elmegyek sétálni egyet. Lehet hogy viszek magammal egy könyvet is, és életemben először kiülök egy padra olvasni.

Talán három hete írhattam a 23 éves Bologna-ban élő lányról, aki több hét és teszt után változatlanul pozitivnak bizonyult. Tegnap, 73 nap után, immár tizedik tesztjének eredménye negatív lett, most izgatottan várja hogy a következő tesztje ismét negatív legyen, ami azt jelentené hogy végre meggyógyult.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 84842, az elmúlt huszonnégy órában 1083 az új fertőzött. 13834-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1034 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 69974-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 103031-en gyógyultak, közülük ma 4008-an.

Az elhalálozottak száma 30395, közülük ma 194-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 218268.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 2514234. A mai napon elvégzett 69171 teszt megközelítőleg 1,6%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 63,9 tesztből 1 lett pozitív, ez az érték sohasem volt még ilyen alacsony.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,5%-kal emelkedett, ez biztató eredmény az elmúlt napokhoz képest.

Jelenleg a R0 értéke 0,5 és 0,7 között mozog, jelentős az eltérés az ország különböző területei között. (R0 értéke jelzi hogy egy beteg potenciálisan hány személyt fertöz meg.)

Megszületett a döntés, május 18-án újraindulhatnak a misék. A szájmaszk és kesztyü viselete mellett kötelezö lesz elöre jelezni a részvételi szándékot egy app-on keresztül, esetleg telefonon a plébánia titkárságán, hiszen zártkörű lesz a mise, nem lehet csak úgy beugrani az utolsó pillanatban. A padokon a biztonsági előírás alapján kijelölt helyeket lehet csak elfoglalni, érkezési sorrendben, ezzel is kerülve a csoportosodást a templomban.

A legtöbb olaszt a vakáció kérdése foglalkoztatja. Amíg R0 értéke nem lesz 0,2 addig csak azok mehetnek a tengerpartra akik a tengerparti régiókban laknak.

Ha megnyitnak a strandok május 29-én, akkor sem fognak úgy működni mint eddig.

– A strandon előre kell helyet foglalni, és a foglaláskor megadott érkezési időpontot kötelező lesz betartani, hogy ezáltal is megelözhető legyen a sorban állás és a csoportosodás a strand bejáratánál. Valószínüleg a foglalás nemcsak személyreszóló lesz, de személyes adatok is szükségesek lesznek hozzá, hogy egy esetleges fertőzés esetén a kontakt kutatást elősegítse.

– Kártyás fizetést fognak kérni a strandon, a személyzet fogja a számlát a napágyhoz hozni, hogy ezzel is kerüljék a vendégek a sorbanállást.

– A napernyök között be kell tartani az 4,5 méteres távolságot, és legalább 5 méter távolság kell hogy legyen a sorok között. Szigorúan tilos lesz napozóágyat cserélni.

– Tilos lesz minden csoportos szabadidős tevékenység, a röplabda, ping-pong, foci, még a kártyajátékok is, és a gyerek sem használhatják a játszóteret és a homokozót. A szülőknek különösen kell figyelniük hogy a gyerekek ne vegyenek homokot a szájukba.

– Az úszómester figyelni fogja hogy a vendégek egyesével menjenek a vízbe, és a vízben mindenki betartsa a biztonsági távolságot.

– A strandokon minden felszerelést, napágyat, öltözőt, tusolót, naponta fognak fertőtleníteni, klóros fertötlenítőszerekkel.

– A strandokra tilos lesz kimenni 23.00 és 6.00 között.

Valószínüleg a strandolás, ha még eddig nem ment el a kedvünk tőle, többe is fog kerülni mint az elmúlt években, hiszen a strandokon sokkal kevesebb lesz a férőhelyek száma a biztonsági szabályok miatt.

Kacziba Andi