A legtöbb környező ország még nem áll készen a nyitásra, azt figyelik hogy mi történik nálunk

Egy barátnőmmel reggeliztem a közeli kávézó teraszán. Örömmel újságolta hogy elkezdett youtuber-kedni a karantén alatt, vagyis rövid videókban ad praktikus tanácsokat, és mesél a modell munkájáról (olaszul), majd mindezt megosztja a Youtube csatornáján. Most rakta fel az ötödik videóját, különböző ruhaösszeállításokat mutat be, és hogy aktuális legyen, mindig színben harmonizáló szájmaszkkal. (Ella Bortoli a neve, ha van kedvetek, tekerjetek be

le: https://www.youtube.com/watch?v=bH_ber1LqJo ). Nagyon lelkes, bár még csak most kezdte, és arról próbált meggyőzni, hogy nekem is videókat kellene csinálnom.