A legendás fagyizóban mától ismét kinyitnak

Nagyon sokan szomorúan könyvelték el azt a tényt, hogy az Óváros kultikus fagyizója, a Panda Fagyizó bezárt. Három évvel ezelőtt, 2018. szeptember 30-án szolgálta ki utoljára a vendégeket Rolencz Anett üzletvezető és édesapja, Rolencz Gyula tulajdonos.

– Rengeteg kedves visszajelzést kaptunk akkor az emberektől, ami megható volt. Úgy döntöttünk, hogy ismét megnyitjuk a fagyizót – mondta lapunknak Rolencz Anett. Lelkes volt a telefonbeszélgetés során, úgy fogalmazott, mintha az újranyitással visszakapná az életét, ami nem meglepő, hiszen Anett már iskolás kora óta bekapcsolódott a fagyizó működtetésébe. A családi vállalkozást annak idején édesapja indította el, idestova harminc esztendeje, a jubileumot jövőre ünnepelhetik.

– Évről évre igyekeztünk újdonsággal szolgálni a vendégeknek, most is rengeteg ötlet van a tarsolyomban, amit egyelőre még nem szeretnék elárulni. Természetesen a fagyikínálatban is készülünk új ízekkel, emellett vettünk új gépeket és bútorokat is. Sokan szerették a csavaros fagyit, ezt is megtartottuk – vázolta az üzletvezető.

Ezen a napon minden harmadik gombóc fagylaltot ajándékba adnak

Ma, azaz április 23-án 14 órakor nyitják meg ismét a fagyizót. Akcióval is kedveskednek, ezen a napon minden harmadik gombóc fagylaltot ajándékba adnak. Jelen állás szerint egyelőre keddtől vasárnapig 14–20 óra között lesznek nyitva, a hétfő pedig szünnap. Anett vezeti a fagyizót és látja el a teendőket, de családi vállalkozás lévén édesapja is besegít, ahol kell.

A fagylaltozó történetéről, az újranyitás okáról, a tervekről hosszabban is beszélgetünk majd Anettel, az interjút remélhetőleg már a teraszon ülve ejthetjük meg az üzletvezetővel a hét végén, természetesen puncs-, csoki- és vaníliafagyi kíséretében.