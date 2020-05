A lakosság nagy része attól retteg, hogy a felelőtlenek miatt két hét múlva visszakerülünk a teljes karanténba

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó 2020.05.04 – 55. nap

Reggel kitaláltam hogy elgyalogolok a főpostáig, ami tölem három kilométerre van. Változatlanul a régi önbevallásomat javítottam át hibajavítóval, már kérges raja a festékréteg, de nem írtam újat. Felvettem a szájmaszkot, baseball sapkát miután a napszemüveg nem fér el a arcomon a szájmaszktól, gumikesztyüt, tornacipőt. A városban változatlanul kevesen voltak, amerre elhaladtam üresek voltak a villamosmegállók is. A posta előtt az utcán kígyózott a sor, beálltam a végére. Ez Milánó legnagyobb postája, legalább 250 négyzetméter, ezért egyszerre hat alkalmozott dolgozott bent. Már húsz perce állhattam sorba, amikor kijött egy ingerült postai alkalmazott, és azt kiabálta szájmaszkjában hogy aki nem lakik a környéken, az menjen a saját körzete postájára, mert ez a rendelet. Visszakiabáltam neki hogy eszem ágában sincs, a mai naptól ez nem így van, ilyen nincs a rendeletben. Maszkban nem lászik a száj, az arckifejezés, ráadásul kiabálni kell, mert a maszk tompítja a hangot. Emiatt nem könnyü megitélni azt aki beszél, hogy pontosan milyen érzelmekkel teszi. Elég erős a hangom, kicsi sem vagyok, a nő nem állt le velem veszekedni, eltünt odabent, és mindenki maradt a sorban.

Amikor sorrakerültem, bementem a felszabadult ablakhoz. Legalább két méter magas plexi választott el az ablakban dolgozó postástól, az iratokat, vagy a pénz a plexi alatti tíz centis résen kellett beadni. A biztonságiőr rámszólt hogy lépjek hátra a sárga vonal mögé, ami egy méterre volt az ablaktól, csak én annyira koncentráltam a maszkos nőre a plexi mögött, hogy a vonalat észre sem vettem. Miután maszkban voltunk mindketten és köztünk volt a plexi, elég nehézkes volt közöttünk a kommunikáció. Amikor végre elhagytam az épületet, úgy éreztem hogy a szabadságtól még messze vagyunk, nem fogunk egyhamar visszatérni a megszokott életünkbe. Hazafelé átgyalogoltam Milánó legnagyobb parkján, ami megközelítőleg két kilométer hosszú, csak azért hogy megnézzem, valóban szájmaszkot viselnek-e azok akik futnak. Nem akartam eddig elhinni, de futni is csak szájmaszkban lehet. A parkban többen sétáltak, ültek a padon, vagy a fűben hasaltak mindenkitől távol. Volt aki olvasott, és láttam egy fiatal nőt, aki fürdőruhában napozott.

Nem volt tele a park, de viszonylag sokan voltak, és többször talákoztam rendőrökkel is.

A mai hírekben megjelent egy újabb videó azokról az utcán táncoló fiatalokról, akikről én is megosztottam egy videót a május elsejei blogomban. A nem túl sikeres cím szerint a fiatalok tánccal ünnepték a karantén 2. fázisának első napját, és a cikk alatt százasával jelentek meg a nyomdafestéket sem türő hozzászólások. A lakosság nagyrésze attól retteg, hogy a felelőtlenek miatt két hét múlva visszakerülünk a teljes karanténba.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 99980, az elmúlt huszonnégy órában 1221 az új fertőzött. 16823-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1479 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 81678-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 82879-en gyógyultak, közülük ma 1225-en.

Az elhalálozottak száma 29079, közülük ma 195-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 211938.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 2191403. Ma 37631 tesztet végeztek el 3,2%-os eredménnyel, ami azt jelenti hogy minden 30,8 elvégzett tesztből 1 lett pozitív.

Az elmúlt huszonnégy órában az új fertőzések száma 0,6-kal emelkedett, reméljük hogy nem fog emelkedni ennél többet a továbbiakban sem.

A játszóterek változatlanul zárva vannak, a kisgyerekes szülők egyre elkeseredettebbek. Néhány gyerekes család biciklizett ma parkban, de a gyerekek már második hónapja nem találkozhatnak családjukon kívüli gyerekekkel. Sokan abban bíztak hogy a kormány végre enyhít a gyerekre vonatkozó szabályokon, de eddig szó sincs róla.

Kacziba Andi