A kullancsoknak kedvezett az igen enyhe téli időjárás

Az enyhe tél ismét a kullancsoknak kedvezett, idén is rengeteg lesz belőlük, éppen ezért fontos, hogy ha a természetet járjuk, védekezzünk ellenük. Védőoltással és megfelelő öltözködéssel is sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük a bajt.

Idén is kullancsinvázióra számíthatunk, hiszen az enyhe időjárás miatt a populáció könnyen áttelelhetett – erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. A vérszívók tavasszal és ősszel a legaktívabbak, így már most érdemes védekezni ellenük. Számoljunk azzal is, hogy a kullancsok nemcsak az erdőkben, hanem városi zöldterületeken – parkokban, játszótereken, kiskertekben – is ugyanúgy felbukkanhatnak – írja a bama.hu.

A vérszívónak már egyetlen csípése is veszélyes lehet, hiszen az emberre veszélyes kórokozókat terjeszthetnek, úgy mint a vírusos agyvelőgyulladást és a Lyme-kórt. Az agyvelőgyulladás ellen védőoltás-sorozat véd, amelyet érdemes akkor elkezdeni, amíg nem indul be az erőteljes kullancsinvázió. Az első oltást követően egy hónap múlva jöhet a második, majd 9–12 hónap múlva a harmadik. A Lyme-kór ellen viszont még nincs védőoltás, azt csak a csípés elkerülésével védhetjük ki – ez viszont egyáltalán nem nehéz, csak pár dologra kell odafigyelni erdei túráink alkalmával.

Bőrünkre és ruházatunkra juttatva hatásosak lehetnek a különböző kullancsriasztó szerek. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy hatásuk csak két-három óráig tart, a hátizsákban tehát legyen ott, hogy bármikor újra befújhassuk magunkat, ha elhúzódik a kirándulás. Annak érdekében, hogy a kullancsok a bőrfelületet nehezebben érjék el, viseljünk világos színű, hosszú ujjú, galléros inget, valamint sűrű szövésű, szintén világos színű nadrágot. A világos ruházat azért fontos, mert azon sokkal könnyebb észrevenni a vérszívót. Ha biztosra akarunk menni, akkor az inget tűrjük be a nadrágba, a nadrág szárát pedig a zokniba vagy a bakancsszárba.

Amennyiben a kirándulás után mégis azt vesszük észre, hogy egy kullancs a bőrbe fúródott, távolítsuk el mihamarabb, hiszen az általánosságban elmondható, hogy a fertőződés kockázata a csípés és a vérszívó eltávolítása között eltelt idővel arányosan nő. A kiszedéshez legalkalmasabb egy vékony hegyű csipesz, amellyel a kullancs a bőrhöz legközelebb eső részénél ragadható meg. Ha ez megvan, akkor egy határozott mozdulattal ki kell húzni az állatot a bőrből.