A kulcsi gyaloglónapon ragadós volt a jókedv

A Kulcsi Baráti Kör vezetője Oberrecht Tamás a civil szervezet hagyományaihoz híven október 4-én, vasárnap újra megszervezte gyaloglónapi programjukat, amelyre mindenkit szeretettel hívtak és vártak.

Délelőtt 9 óra 30 perctől a faluház előtt kezdődött a regisztráció a vöröskereszt helyi alapszervezetének közreműködésével, majd a maroknyi, de elszánt csapat sétálni indult. Ezúttal a Dózsa György utcán keresztül a hajóállomásra gyalogoltak.

A World Walking Day, azaz a Világ Gyalogló Nap nem egy új kezdeményezés. 2021-ben, azaz jövőre fogják megrendezni ugyanis a 30. gyaloglónapot. A nemzetközi mozgalmat a Rio de Janeiro-i Föld-konferenciához kapcsolódva indították útjára. 1995-ben már a föld összes kontinensén rendeztek gyaloglónapot, hazánk 1999-ben lépett a rendező országok sorába. A gyaloglónapot itthon kisebb változtatásokkal rendezik meg. A szakértő fórumok alapján a legfontosabb különbség, hogy Magyarországon nem szorítkoznak egyetlen napra, ezért nem gyaloglónap, hanem gyaloglóhónap van hazánkban. De a cél ugyanaz, vagyis, hogy mozduljunk és használjuk a lábunkat, nézzünk meg magunk körül minél több természeti és kulturális szépséget. Hagyományos értelemben véve a Világ Gyalogló Nap egy igazi tömegsport-rendezvény, amely magyar tekintetben is nagyon sikeres. De most még inkább nagy a jelentősége, hiszen olyan sportolási lehetőség, amit a járvány kellős közepén is megrendezhetnek.

A kulcsiak túrájuk során a település Dunával párhuzamos vonalán haladtak. A Dózsa György utcában megtekintették a különlegesen szép panoráma mellett a kulcsi pincéket, így a Hegyi Otthon elnevezésűt is, amely fehérre meszelt falaival és az ablakok felett futó szőlőmotívummal szép darabja a hagyományos kulcsi építkezésnek, csakúgy, mint a szintén itt látható különlegesen meredekre épített nádtetős épületek. A gyalogtúra végén a szervezők mindenkit vendégül láttak egy szelet pizzára, teára. Természetesen a járvány terjedését korlátozó szabályok betartása mellett, minden óvintézkedésre ügyeltek a részvevők, annak ellenére, hogy a séta résztvevői a programon kizárólag a friss levegőn töltötték a vasárnap délelőttöt. Így a vírus nem, de a jó hangulat annál inkább ragadós volt a társaságban.