A koronavírus-járvány miatt nem szervezetten koccintottak

Rendesen már koccintani sem lehet a koronavírus-járvány miatt. Mit értünk ezalatt? Az idén nem lehetett hivatalosan megszervezni az országos akciót, a Koccintás 2020-at.

2015-ben jelentette be az akkori földművelésügyi miniszter, Fazekas Sándor, hogy: „Az idei évben első alkalommal június 27-én rendezik meg hagyományteremtő céllal országszerte a magyar bor és pezsgő napját, a rendezvénysorozat Magyarország huszonkét borvidékén egy időben zajlik majd. A szervezők az egyszerre koccintók számának rekordját is fel szeretnék állítani, az a cél, hogy legalább százezren koccintsanak országszerte az ünnepnap alkalmából. A rendezvény a tervek szerint hagyományt teremt, felhívja a figyelmet a kulturált alkoholfogyasztásra, és tovább növeli a magyar borok népszerűségét. A rendezvény lebonyolításában segítséget nyújt a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is.”

Az elképzelést azután követték a tettek. Tavaly nyolc borvidék és két borbarát település nevezett a Koccintás 2019-re, köztük Adony is.

Az országos koccintás lényege, hogy az ország minden pontján egy időben – tavaly ez 18 óra volt – koccintanak a bort kedvelők. A számlálás pedig úgy történik, hogy mindenki kap egy poharat, amit jegyzőkönyvbe vesznek, és ez alapján állapítják meg a különböző helyeken a szervezők, hányan is koccintottak abban az évben. (Adonyban tavaly több mint kétszázan.)

Idén ettől a számtól elmaradtak a szőlőhegyen, mivel a koronavírus miatt nem szervezett formában zajlott a Koccintás 2020, hanem „önszorgalomból” körülbelül hatvanan jöttek össze a borbarátok az Adony-szőlőhegyi Szent Orbán-kápolna előtti kertben. A hangulat azonban ezúttal is kiváló volt.

Írásunk elején említettük, a járvány miatt az idei esztendő a borászok számára is rendhagyó. Erről így fogalmazott a Koccintás.hu: „Célunk változatlan: segíteni a borturizmus fejlődését, borvidéki településeink megismertetését, a mindig izgalmakat rejtő pincék felfedezését. Alkalmazkodva a körülményekhez, az előírásokhoz ezúttal nem egy nagy esemény szervezése a cél, hanem a számos kisebb létszámú koccintás, ezért az egynapos, egyhétvégés Koccintás verseny időtartamát hosszabb időszakban határoztuk meg. Tartson a viadal 2020. július 11. és augusztus 30. között.”

Az adonyi borkedvelők már megtették a saját lépésüket, hiszen a magyar bor és pezsgő napján, múlt héten szombaton már koccintottak egy vidámat a Szent Orbán-kápolna előtt.