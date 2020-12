A zaklatott, stresszel bőven teli életet élő nyugati ember – hitétől függetlenül, egyre gyakrabban fordul a keleti misztikumok felé. Keresi hozzá hasonló, szenvedő társait a neten, és a nyugalmat ígérő módszereket, a különböző ezoterikus meditációs kurzusokat a hinduizmusban, a buddhizmusban. Sokszor nem is tudja, hogy nem az eredeti lelkiséggel kerül kapcsolatba, hanem annak csak egy részével, a lényeget nem érintő, viszont jól eladható eszközökkel. Tájékozatlanságának köszönhetően csupán azokat a könnyen egyszerű technikákká alakítható, gyorsan, megtanulható fogásokat veszi át, amelyeknek kb. annyi közük van a keleti ember életfelfogásához, mint a szarvasbogárnak a szarvashoz.

A mi világunkat meghatározó zsidó-keresztény szellemiség fejlődése alapjaiban más utat járt be, és mai berendezkedése is eltér ezektől a kultúráktól. A zsidók imádsága „beszélgetés az Örökkévalóval”, ami lehet dialógus, kérések megfogalmazása vagy hálaadás. Az Ószövetséget olvasva érzékelhetjük, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob szinte szülő-gyermek kapcsolatban volt Istennel. Ennek következményeképp a zsidó imákat két csoportba sorolják: az egyéni imák az „Örökkévalóhoz, mint Apához, és a közösségi imák, amelyek az Örökkévalóhoz, mint Királyhoz szólnak”. A belső nyugalom magából a hitből származik, nem az imából, vagy a meditáció adta izomfeszültség-csökkenésből.

A kereszténység is hasonlóképpen tekint Istenre, a Teremtőre, az Atyára. A Katolikus Egyház Katekizmusa az imádságot így határozza meg: „Az imádság a lélek felemelése Istenhez, vagy a megfelelő javak kérése Istentől”. A katolikus lelkiségben háromféle imát alkalmazunk: a kérő imádságot, a közbenjáró imádságot és a hálaadó imádságot.

A kérő ima ugyanúgy párbeszéd Istennel, mint a zsidó vallásban. Megszólítjuk Őt, kifejezzük tiszteletünket, vagy inkább hódolatunkat, áldjuk Őt, azután előadjuk kívánságainkat, kéréseinket. A Miatyánk, amit közismerten Jézus tanítása szerint mondunk, a kérőimák legősibb formációja.

A közbenjáró imádságok azok, amikor szenvedő, bajba jutott testvéreinkért folyamodunk Istenhez, és kérjük jóindulatú segítségét. Rokonaink, ismerőseink betegségből való felépüléséért, a bűnbe esettek megtéréséért, elhunyt szeretteink üdvözüléséért, vagy éppen ismeretlen embertársaink megsegítése, vigasztalása ügyében szeretnénk közbenjárni, például egy természeti csapás sújtotta vidékért. Ez a szokás és ima már Ábrahám idejében is létezett.

A hálaadó imádságra sok-sok példát találunk a szent irományokban. Szent Pál arra biztat, hogy adjunk hálát mindenért, hiszen a világon minden létező Istentől származik. Mária hálát ad az őt ért megtiszteltetésért és Izrael fiainak a „Hatalmastól” kapott támogató, gondoskodó szeretetéért: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben…” hangzik a szívet-lelket megragadó fohász, a Magnificat, ami annyi, de annyi művészt megihletett már! Lukács nagyjából tíz helyen említi evangéliumában, hogy Jézus imádkozott, folyamatos kapcsolatban volt az Atyával. Megtudjuk, hogy étkezés előtt áldást mondott, fontosabb cselekedetei előtt kérte a mennyei Atya segítségét, azt is, hogy a kínszenvedése közben is az Atyát szólította.

Számtalan olyan imánk van, amelyekkel – közösen elmondva vagy énekelve – Isten dicsőségét hirdetjük. A legnagyobb a Glória, a Dicsősség a magasságban Istennek kezdetű ima, amit csaknem minden szentmisében elmondunk. Őskeresztény himnusz, a legemelkedettebb istendicséret. Nem tudjuk, mikor keletkezett, de a második században pápai rendelet szerint már énekelték a karácsonyi misében.

A legcsodálatosabb talán a „Téged Isten, dicsérünk” – kezdetű Te Deum, aminek többféle művészi feldolgozása is ismert: Kodály, Mendelssohn, Vivaldi. Régi, őskeresztény ihletésű, hálaadó ima a IV. századból. amit általában nagy ünnepek alkalmával énekel a keresztény közösség.

Ezenkívül még számos dicsőítő himnusz, zsoltár van a szentmisében. A legismertebb a kis doxológiának nevezett, Szentháromság dicsőítés, aminek ősi magyar változata a „Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.” Ez Jézusnak azt a Szentháromság formuláját idézi fel, amellyel az apostolok küldetését jelölte ki, vagyis, hogy menjenek szerteszéjjel az egész világon, és kereszteljenek meg mindenkit az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ezt használjuk a rózsafüzér közben is az egyes tizedek után.

A szentmisében a pap folyamatosan, különböző imákat mond. Ezek egy részének eredetét az apostolok koráig, vagy legalább is a IV-V. századig tudjuk visszakövetni, de ezekről majd a szentmise történetéről készülő írásunkban lesz szó.

A magyar néphagyományban igen gyakori a keresztény imák alkalmazása. Különösen a megterhelő, nehéz mezőgazdasági munkák elkezdésekor, az állatokkal kapcsolatos tevékenységeknél volt szokásban imádsággal folyamodni Istenhez. Gyakran fohászok után kezdték el munkát, és hálaadás követte a munka elvégzését. Sőt, a népi gyógyászatban is találkozunk a Miatyánk vagy az Üdvözlégy kultikus elmondatásának szokásával, pl. három Miatyánkot kell elmondani újholdkor a fogbetegség esetén, hatásfokozó kísérő elemként.

Hit mindenkiben van, és volt is! Már az ősember is hitt! Hitt a mágiában, a varázslásban. Az első imák még egyszerű szavakkal kifejezett kívánságok voltak, majd különböző, erre alkalmas személyek által végzett szertartások jelentek meg, a szellemvilág támogatása elnyerésének biztosítására. A kérdés tehát csupán az, miben hiszünk? A kudarcok elkerülhetetlenségében, a betegség bekövetkezésében, a sorszerű kiszolgáltatottságban, netán a jóga vagy vitaminok mindenható erejében? Pál azt írta a zsidóknak: „a hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk”. Nagyon fontos dologra világít rá ez a mondat: bízni kell abban, amit elérni szeretnénk, bár nem mindent látunk előre pontosan. Az ember amikor imádkozik, rendezi a gondolatait, összpontosít, megfogalmazza a számára lényeges dolgokat. Máté evangéliumából pedig azt is tudja: „Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.”