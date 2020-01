A jótékony tatár juhar az év fája

A jótékony tatár juhar lesz az év fája 2020-ban. A tatár juhar (Acer tataricum) nyerte az Országos Erdészeti Egyesület pályázatát.

Ez a fafajta elviseli a szárazságot, tűri az árnyat, de a meleg az, amit szeret. S arról még nem is beszéltünk, hogy neutrofil, azaz elsősorban a semleges kémhatású talajokon tenyésznek a legjobban, de előfordulhatnak a gyengén savanyú és gyengén lúgos kémhatású talajokon is. Neutrofil jellege azt is jelenti, hogy képes megkötni a levegőből felvett tápelemeket, ezzel végeredményben javítja „otthona” talajának minőségét.

Nos, ez a jótékony növény, a tatár juhar lesz az év fája 2020-ban. Az erre az eredményre jutó szavazás le is zárult már. Az Országos Erdészeti Egyesület gondolt rá, hogy kiemel néhány fajt, hadd lopakodjanak mind kicsit ismereteink közé!

Az október vége és november utolsó napjai közötti online közönségszavazáson a tatár juhar 2131 darab, a kecskefűz 1472, a rezgő nyár 1411 szavazatot kapott.

A közepes termetű fa (20 m) törzse szabálytalan, görbe, erősen ágas, kérge téglalapokra tagolt, parás, szürkésbarna, koronája sűrű. Vesszeje rozsdabarna, rügyei barnák, csúcsukon szürkén molyhosak. Levelei keresztben átellenesek, 4-7 cm hosszúak, 5 ritkábban 3 karéjúak, mellékkaréjosak. Poligám virágai laza sátorozó bugában nyílnak, keskeny szirmai sárgászöldek. Termése 2-4 cm hosszú ikerlependék, a szárnyak közel párhuzamosan állnak. A tatár juhar gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek, mészkedvelő tölgyesek, erdős-sztyepp erdők közelségét kedveli.

– A tatár juhar a honfoglaló magyarok útvonalán elterjedt, általuk is ismert fafaj. Az alföldi területeken erőteljesen visszaszorult, de a hegy- és dombvidékeken is kevésbé becsülik alacsony termete, csekély gazdasági értéke miatt. Ökológiai szerepe viszont jelentős – áll az egyesület közleményében.