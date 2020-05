A Jószolgálati Otthon a Pannon Polgárőrségnek készít maszkokat

A koronavírus okozta járványhelyzet miatt még március 8-án rendeltek el általános látogatási tilalmat a bentlakásos szociális, valamint a fogyatékos személyek ellátásával foglalkozó intézményeknél, így a Jószolgálti Otthon Közalapítvány Liget közben található Napközi Otthona bezárt, a Bercsényi utcai Ápoló Otthon pedig az előírások szerint nem fogad látogatókat.

Az elmúlt hónapok küzdelmeiről és a mindennapok kihívásairól Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon vezetője beszélt a DH-nak:

– Bár a koronavírus miatt meghozott szigorú intézkedések ránk és a hozzánk hasonló intézményekre is vonatkoznak, az utóbbi hónapokban úgy érezzük, a jelen helyzetben a fogyatékkal élők ellátása rendre háttérbe szorul. A napközi otthonunk bezárt, ám a gondozottakkal és családjaikkal a Facebookon napi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot. Napi rendszerességgel különböző, otthon is elvégezhető feladatokat küldünk, múltidéző képeket és videókat teszünk fel, megidézve a régi szép emlékeket – így próbálunk segítséget adni, támaszt nyújtani a mindennapok tartalmasabb kitöltéséhez. A napköziotthonos ellátásunk ez év szeptemberében ünnepli a 30. évfordulóját, erre is elkezdtük a felkészülést. A Bercsényi utcai Ápoló Otthonban 36 ellátottról gondoskodunk. A helyzet nehéz, hiszen a megerősített ki- és bejárási tilalom miatt családtagjaikkal csak üvegen keresztül találkozhatnak, a bezártság pedig komoly próbatétel elé állít mindenkit, gondozottjainkat – helyzetükből fakadóan – különösen. Minden tisztelet és köszönet megilleti a Jószolgálati Otthon munkatársait, akik a napi feladatok ellátása mellett mentális támaszt is nyújtanak a gondozottaknak. A biztonsági és higiénés szabályok, előírások maradéktalan betartása mellett működünk. A beléptetésnél egy zsilipeltetési rendszert dolgoztunk ki, emellett mindenki maszkot visel az épületben, az otthon lakói is. Sajnos, ami a védőfelszereléseket illeti, szűkösek a készleteink. Ennek ellenére büszkén mondhatom, hogy mi is igyekszünk segíteni másoknak, a Pannon Polgárőrség számára a gondozottjaink készítik az arcvédő maszkokat – mondta el lapunknak Kecskés Rózsa intézményvezető, akit a munkavállalók helyzetéről is kérdeztünk:

– A korábban a Liget közben dolgozó kollégák most az Ápoló Otthonban kapnak feladatot. Volt, aki a járványhelyzetből fakadó veszélyeztetettség miatt fizetés nélküli szabadságra ment, ám összességében elmondható, hogy minden munkavállaló dolgozik tovább, a fizetések rendben megérkeznek, és a szabadságokat is tudjuk ütemezni. Még egyszer szeretném megköszöni a jószolisok példaértékű hozzáállását és fantasztikus teljesítményét, hiszen megtesznek mindent, hogy ezt a nagyon nehéz és kihívásokkal teli időszakot is átvészeljük.