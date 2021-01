A jóllétet vagy az arra való törekvést jelenti az életmód vagy mást is?

Ennek a magazinnak a témája és a címe is az, hogy életmód. Gyakran használjuk is ezt a szót, legtöbbször akkor, amikor azt tervezzük, hogy változtatni kívánunk éppen a saját életmódunkon, főleg újév idején, de vajon kinek mit jelent maga a kifejezés?

Naponta felbukkanó szó az életmód. Akkor a legjobb és a legpozitívabb kicsengésű, ha valami nagy változás, vagy abban való reménykedés kapcsán említik az emberek. Amikor a mindennapi mókuskerékben elfásult, kiégett ember akarja felpezsdíteni az életét, szellemét és a testét. Olyankor megtörténhet, hogy puccos sportöltözeteket veszünk, a hozzávaló kiegészítőkkel és futni kezdünk, szobabiciklizni, sziklát mászni vagy ehhez hasonlókat. Ha sikerült ez a váltás, akkor igazán büszkék lehetünk magunkra, mert legtöbbször sajnos az a vége a nagy elhatározásnak és bevásárlásnak, hogy a sportos ruhák egyre kisebbek, a régen használt kulacsban állott szagú az izotóniás ital, és törölközőszárító lett a szobabicikliből.

Az egyéni szerepünk az életmódunk kialakításában döntő tényező

Nem baj, ha nem sikerül, érdemes újra meg újra megpróbálni éppúgy, mint annak, aki, ahogy mondani szoktuk, önpusztító életmódot folyat. Legtöbbször természetesen a nagy szenvedélyek, az alkohol és a dohányzás miatti függés húzódik ezen életmód hátterében, bár sok más, akár lelki problémák miatt is megeshet, hogy valaki szándékosan folytat önpusztító életmódot. Az életmódról az internet végtelen oldalai is sokféleképpen nyilatkoznak. A Testszerviz csoport azt írja, hogy az életmód olyan magatartások, tevékenységek összessége, amelyeket az adott körülmények között viszonylag szabadon választhatunk meg. Bár az életmódunkat társadalmi és gazdasági tényezők is befolyásolják, mégis az egyéni szerepünk az életmódunk kialakításában döntő tényező. Nem foghatunk mindent a megszokásokra, a környezeti hatásokra. Az egészségünk megőrzése és fejlesztése megkívánja, hogy képesek legyünk mi magunk felvállalni az életmódunk következményeit, és így megtegyük az egészségfejlesztésünk érdekében fontos lépéseket. A helyes életmód igazából egy egészségmagatartás, ami folyamatosan fenntartja a személyre szabott helyes táplálkozást, testmozgást és regenerációt.

Az ő értelmezésükben tehát az életmód és az egészség szorosan összefügg, ugyanakkor nézhetjük úgy is, mint a Tudásbázis, ami racionálisabban határozza meg. Esetükben nincs szó egészségről, fittségről, csak a szikár tények szerint értelmezik az életmód fogalmát.

Az életmód a szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenységek rendszere. Ide tartozik a munka, a művelődés, a társas együttlét, a fogyasztás stb. Az életmód kifejezéssel rokon értelmű az életstílus, mely esetében megjelennek a preferenciák. Így nevezzük azokat a dolgokat, amiket szükségleteink kielégítésekor előnyben részesítünk. Életmódunkat nagyban meghatározzák szükségleteink, melyek egyfajta hierarchiát, fontossági sorrendet alkotnak. Minden emberi tevékenység alapfeltétele, hogy fizikailag ép legyen és biztonságban érezze magát. Ne éhezzen, ne fázzon, ne szomjazzon meg. Ezek az elsődleges szükségleteink. Ezekre épül a többi: az ember társas lény, igényli, hogy más emberek vegyék őt körül, igényli az elfogadást, a szeretetet, végül az önmegvalósítást. A hétköznapok során ezeket a szükségleteket nem mindig vesszük észre, a legtöbbször „észrevétlenül” kielégítjük őket.

A Wiki értelmező szótára kicsit könnyedebben határozza meg a fogalmat

Szerinte az életmód elsősorban jellemző tevékenységek sora, vagyis az általában végzett elfoglaltságok, szokásos cselekvések. Példákat is hoz: A sportos életmód segít egészségesebbnek lenni. A dohányos életmód veszélye többféle betegség. Másodsorban az életmód egyfajta sajátos megélhetési forma, foglalkozás; az egyén életének, működésének általános állapota, jellemzői. Ezt azzal a példával támasztja alá az oldal, hogy: – A vidéki életmód része a ház körül végzett testi munka. Illetve, hogy: – A bányász életmódot nem bírják sokáig a férfiak. A Wiki szerint az életmódnak egy harmadik oldala is van. A vizsgált kifejezés lehet jellemző erkölcsi hozzáállás, illetve általában mutatott magaviselet. Példa itt, hogy: – A lány a szűzi életmódot követte. vagy az, hogy: – A lovagias életmód része az is, hogy udvariasak, segítőkészek vagyunk a többi emberrel szemben.

A mek.oszk.hu által kezelt magyar nyelv értelmező szótára szerint:

ÉLETMÓD, főnév. Az a mód, jellemző magatartás, ahogy valaki testi, szellemi, anyagi, erkölcsi vonatkozásban él. Becsületes, erkölcstelen, kifogástalan, léha, nyugalmas, spártai, sportszerű életmód. Szigorú életmódja hosszúvá, szinte elpusztulhatlanná tette életét. (Jókai Mór.) A nyugalmas életmódban meghízott. (Krúdy Gyula.) Vagy személynek vagy emberek kisebb-nagyobb csoportjának a gazdasági, foglalkozási és társadalmi viszonyok által meghatározott helyzete, viselkedése, lehetősége az életben. Kispolgári, szegényes, szolgai, úri életmód. Ha rászorul még egyéb mentségre is, úgy mellette szól az az életmód, amelyet társadalmi helyzeténél fogva folytatnia kell. (Ambrus Zoltán.) Csak ki, ki ebből az életmódból, ki a falusi formák közül! (Móricz Zsigmond.)

Hofi Géza azt mondta: – Egészséges életmód, mi? Világos, biókám. Én amondó vagyok, hogy legyen inkább az orrom borvirágos, mint a fogam vízköves.

A lehetőségek végtelenek, mindenki maga választhat.