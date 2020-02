A jól megválasztott padlóburkolat jelentősen javíthatja lakásunkban a térérzetet

A csíkok szélessége szintén számít

A vékonyabb vonalazású finomabbá, légiesebbé varázsolja a belső teret, míg a vastagabb robusztusságot sugároz. Éppen ezért érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy kis alapterületű szobákban, nappalikban még világos árnyalatban is kerüljük az óriási padlópaneleket. Összenyomják a teret és nem mutatnak jól. A padlóburkolat fényessége szintén befolyásolja a térérzetet. A fényes növeli, a matt kisebbé teszi a helyiséget. Divatos napjainkban az, hogy a melegburkolat nem fejeződik be a padlón, hanem felfut a falra, sőt, esetenként még a plafonra is. Mutatós és egyben kényes megoldás is ez, hiszen ha nem megfelelően van kivitelezve, dobozhatást érhetünk el vele, ezért belsőépítész tanácsát érdemes kikérnünk ezzel kapcsolatban.

Forrás: feol.hu