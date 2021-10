A járvány miatt egyre többen költöznének

Ezt ne hagyja ki! Révész Máriusz: tudatosan gerjeszthették a konfliktust 2006 őszén

Szeptemberben közel 12 ezer tranzakció realizálódott a hazai ingatlanpiacon, amelynek jelentős részét az agglomerációba kiköltözők adták. A járványügyi helyzet miatt ugyanis a városi lakásokban ragadt emberek, családok szeretnék újra szabadnak érezni magukat, ezért kertkapcsolatos házakat keresnek új otthonuknak. A kiköltözési hullám nemcsak Budapestre jellemző, hanem szinte kivétel nélkül az ország többi nagyvárosára is. A Duna House hét megyeszékhelyet – Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Pécs, Szeged, Kecskemét, Debrecen – és azok agglomerációját vizsgálta meg az árváltozás és a vevői motiváció szempontjából. Budapest után a legnagyobb agglomeráció Győr környékén alakult ki. Az elmúlt 20 évben óriási volt a kiköltözési arány, az agg­lomeráció lakosságának száma elérte a 180–200 ezret.

A családi házak iránt egyre nagyobb a kereslet

Székesfehérvár esetében sokkal többen költöznek ki a városból, mint eddig bármikor. Eddig is sokan mentek volna kijjebb, de eddig nem volt rá lehetőségük. A támogatások (falusi csok, csok, babaváró, áfa-visszatérítés) és a koronavírus hatásai azonban jelentősen megváltoztatták a fogyasztói magatartást: ha tudnak, szabadulnának a nagyvárosi forgatagból, a bezártságból. Egy jó hitellel pedig akár már a 0-ról indulva is belevágnak a házvásárlásba. Amíg korábban csak a legelső településig mentek, addig most már sokkal messzebbre is hajlandóak költözni az emberek.

Az ipari parkok környékén lévő, újonnan létesülő beruházásoknak szintén nagy a felhajtóerejük. A családi házak iránt is nagy a kereslet. Az új építésű ingatlanok iránt a kereslet ugyanakkor elég alacsony ebben az évben, de a Duna House szakértői szerint a zöldhitel meghozhatja a vásárlási kedvet.